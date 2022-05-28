Формула-2. Монако. Хаугер выиграл 1-ю гонку, Дарувала – 2-й, Армстронг – 3-й

Пилот «Премы» Деннис Хаугер выиграл спринт «Формулы-2» в Монте-Карло.

Победа стала для норвежца первой в «Ф-2». сделала дубль благодаря второму месту Джехана Дарувалы, третью позицию занял Маркус Армстронг («АРТ»).

Обладатель поула Джейк Хьюз («Ван Амерфорт») не смог сорваться с места и откатился в конец пелотона, лидер чемпионата Фелипе Другович («МП Моторспорт») сошел, его напарник Клемент Новалак завершил гонку в барьерах после столкновения с пилотом «ДАМС» Аюму Ивасой.

Этап 5, Монако

Монте-Карло

28 мая 2022 года

1-я гонка

Топ-10

1. Деннис Хаугер («Према») – 30 кругов

2. Джехан Дарувала («Према») +6,7

3. Маркус Армстронг («Хайтек») +7,2

4. Энцо Фиттипальди («Хароуз») +13,1

5. Юри Випс («Хайтек») +14,5

6. Тео Пуршер («АРТ») +15,8

7. Джек Дуэн («Виртуози») +17,3

8. Лиам Лоусон («Карлин») +21,6

9. Рой Ниссани («ДАМС») +22,8

10. Логан Сэрджант («Карлин») +23.0

Положение в чемпионате

Топ-5

1. Фелипе Другович – 88 очков

2. Тео Пуршер – 63

3. Джехан Дарувала – 49

4. Маркус Армстронг – 42

5. Лиам Лоусон – 38

Формула-2. Другович выиграл квалификацию в Монако

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