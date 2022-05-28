Формула-2. Монако. Хаугер выиграл 1-ю гонку, Дарувала – 2-й, Армстронг – 3-й

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Пилот «Премы» Деннис Хаугер выиграл спринт «Формулы-2» в Монте-Карло.

Победа стала для норвежца первой в «Ф-2». «Према» сделала дубль благодаря второму месту Джехана Дарувалы, третью позицию занял Маркус Армстронг («АРТ»).

Обладатель поула Джейк Хьюз («Ван Амерфорт») не смог сорваться с места и откатился в конец пелотона, лидер чемпионата Фелипе Другович («МП Моторспорт») сошел, его напарник Клемент Новалак завершил гонку в барьерах после столкновения с пилотом «ДАМС» Аюму Ивасой.

Этап 5, Монако
Монте-Карло
28 мая 2022 года
1-я гонка
Топ-10
 
1. Деннис Хаугер («Према») – 30 кругов
2. Джехан Дарувала («Према») +6,7
3. Маркус Армстронг («Хайтек») +7,2
4. Энцо Фиттипальди («Хароуз») +13,1
5. Юри Випс («Хайтек») +14,5
6. Тео Пуршер («АРТ») +15,8
7. Джек Дуэн («Виртуози») +17,3
8. Лиам Лоусон («Карлин») +21,6
9. Рой Ниссани («ДАМС») +22,8
10. Логан Сэрджант («Карлин») +23.0
 
Положение в чемпионате
Топ-5
 
1. Фелипе Другович – 88 очков
2. Тео Пуршер – 63
3. Джехан Дарувала – 49
4. Маркус Армстронг – 42
5. Лиам Лоусон – 38
 

Формула-2. Другович выиграл квалификацию в Монако

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