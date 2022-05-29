Шарль Леклер: «Долбанный провал. Победа была в руках»

не понимает, как «Феррари» упустила победу на .

В первой части гонки Леклера позвали в боксы вслед за своим напарником , из-за чего Шарль потерял лидерство. На мостике осознали ошибку, однако пилот уже заезжал на пит-лейн. В итоге Сайнс финишировал вторым, Леклер – четвертым.

«Долбанный провал. Победа, очевидно, была у нас в руках, мы показывали скорость, у нас все было.

Я не очень понял решение, мне нужны объяснения. Я мало что мог сделать – меня позвали в боксы прямо перед последним поворотом, поэтому не оставалось возможности отреагировать или уточнить информацию. Безусловно, выбор оказался неверным», – заявил монегаск.

Леклер впервые финишировал в Монако за 6 попыток в «Ф-1» и «Ф-2»

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Леклер взревел от ярости – это «Феррари» запуталась в пит-стопах и упустила дубль в Монако

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