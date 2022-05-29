Главный гоночный инженер «Хааса»: «С Мазепиным и Шумахером мы набрали бы ноль очков»

Главный гоночный инженер «Хааса» Аяо Комацу высказался о замене на .

В прошлом году Мазепин и не заработали ни одного очка. Комацу предположил, что такой состав не смог бы попасть в топ-10 и по итогам первых гонок сезона-2022.

«С той же парой пилотов команда оказалась бы на десятом месте с нулем очков. Мы бы думали: «Боже мой! Столько усилий на развитие машины, а мы не можем даже попасть в третий сегмент квалификации».

Но гонщик вроде Кева придает команде огромную мотивацию», – передает слова Комацу Sports Mole со ссылкой на Ekstra Bladet.

После шести этапов 2022 году на счету Магнуссена 15 баллов, Шумахер пока не завоевал очки.

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