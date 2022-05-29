Кристиан Хорнер о командной тактике: «Не будем ее применять, Перес борется за победу в чемпионате, как и Макс»

Руководитель заявил, что в ближайших гонках коллектив не планирует использовать командную тактику, ущемляя в возможностях в пользу .

«Нет. Чеко борется за победу в чемпионате, как и Макс. Сейчас разница между ними составляет примерно 15 очков или около того – это просто ничто.

Чемпионат длинный, впереди еще много гонок, а у «Феррари» очень быстрая машина. На этой трассе их машина была быстрее. Мы смогли победить их за счет отличной командой работы, взаимодействия гонщиков и командного мостика. И в ближайших гонках просто нам не будет», – рассказал Хорнер.

Перес выиграл Гран-при Монако, «Феррари» упустила победу из-за тактической ошибки

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