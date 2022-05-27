О’Уорд продлил контракт с «Эрроу Маклареном». Пилот «Индикара» считался возможным сменщиком Риккардо

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Пато О’Уорд продолжит выступать в «Индикаре» за «Эрроу Макларен».

Стороны подписали новое соглашение до конца 2025 года. О’Уорд представляет «Эрроу Макларен» с сезона-2020. Пато трижды побеждал в гонках, завоевал четыре поула и девять подиумов.

Мексиканский гонщик назывался в числе претендентов на переход в «Формулу-1» на место Даниэля Риккардо в «Макларене». Еще одним претендентом считался коллега О’Уорда по «Индикару» Колтон Херта.

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