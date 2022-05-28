MotoGP официально вывел из обращения номер Валентино Росси

Чемпионат мира MotoGP провел церемонию перед квалификацией к , на которой отметил достижения Валентино Росси.

Номер 46, который Росси использовал по ходу карьеры, теперь навечно закреплен за ним.

Валентино получил от MotoGP памятный знак и поблагодарил поклонников на трибунах за поддержку.

Росси выступал в чемпионатах мира с 1996 года и с 2000-го до конца 2021-го – в 500cc/MotoGP. В премьер-классе итальянский гонщик провел 372 Гран-при, семь раз становился чемпионом, одержал 89 побед и 199 раз заезжал на подиум.

Великий Валентино Росси проехал последнюю гонку. Провожали «Зубастик» Роналдо и вся «Ф-1», а в боксах несли на руках

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Фото: твиттер MotoGP