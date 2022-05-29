Стюарды отклонили протест «Феррари» – Перес и Ферстаппен сохранили места на подиуме

Теги Гран-при Монако ФИА Феррари Ред Булл Формула-1 Серхио Перес регламент Макс Ферстаппен Авто

Стюарды Гран-при Монако отклонили протест, поданный «Феррари». Стюарды посчитали, что данные протесты, поданные в адрес Серхио Переса и Макса Ферстаппена, не были обоснованными.

В итальянской команде считали, что пилоты «Ред Булл» пересекли белую линию, выезжая с пит-лейн.

Таким образом, результат Гран-при Монако останется в силе.

«Феррари» подала протесты из-за предполагаемого пересечения Ферстаппеном и Пересом белой линии

Перес выиграл Гран-при Монако, «Феррари» упустила победу из-за тактической ошибки

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