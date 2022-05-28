Льюис Хэмилтон: «Болел бы за Леклера на трибунах Гран-при Монако. Я фанат «Феррари»

Пилот «Мерседеса» рассказал о борьбе за титул между Максом Ферстаппеном и Шарлем Леклером.

Семикратный чемпион «Формулы-1» признался в симпатиях к «Феррари» и Шарлю, а также поделился мыслями о соперниках, с которыми сражался по ходу карьеры.

– Вы убеждены, что «Мерседес» способен догнать лидеров – почему?

– Я с этими ребятами уже десять лет. Я знаю, как они работают, знаю культуру команды: никаких обвинений, мы выигрываем и проигрываем вместе. Они очень мотивированы и выкладываются по полной.

– Верите ли вы в восьмой титул?

– Конечно, верю. Но дело не в рекордах и чемпионствах. Я хочу продолжить работу по борьбе с неравенством, которая проводится за кадром. «Ф-1» изменилась: мы не просто собираем боксы, гоняемся и отправляемся домой. Серия вдохновляет людей, влияет на их убеждения.

– Как долго вы хотите гоняться? До 40 лет?

– Трудный вопрос! Возьмем нынешний сезон: наверно, я не выиграю титул – тем не менее, я испытываю то же удовольствие, что и в начале карьеры. Зачем мне уходить? Может, однажды я не смогу выдерживать давление, устану, но этот день еще не настал.

– Кто выиграет чемпионат, Ферстаппен или Леклер?

– Вы думаете, «Мерседес» обречен? Не стоит нас недооценивать (смеется). «Феррари» сильнее в квалификациях, – в гонках. Но ситуация с каждым Гран-при меняется, и «Феррари» доказала, что способна создать отличный болид. Опять же, Шарль очень силен.

– Вы ожидали, что он покажет такую скорость?

– Было видно, что он хорош. Добавлю: если бы я сидел здесь, со зрителями [на Гран-при Монако], то болел бы за Шарля. Я фанат .

– Ферстаппен – ваш сильнейший соперник в карьере или один из многих?

– Один из многих. У меня их было не так уж мало – начиная с . Все они выступали на прекрасном уровне.

– Раз вы фанат «Феррари», не думаете ли о «последнем танце» в Маранелло?

– (Показывает тату на запястье) Видите, что тут написано – «преданность». Конечно, было бы здорово, если бы выступил за «Феррари» по ходу своей карьеры, но из-за особых причин все сложилось определенным образом. «Мерседес» – моя семья, и я навсегда останусь пилотом «Мерседеса» – как Стирлинг Мосс.

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