Даниэль Риккардо о 14-м месте: «Во 2-м сегменте не мог найти предел и ускориться. Я в замешательстве»

высказался о неудачной квалификации к .

Риккардо стал 14-м, его партнер по завершил сессию пятым. Накануне австралиец попал в аварию в практике.

«Ты понимаешь, когда все сходится воедино. В третьей тренировке я пытался вернуться в ритм, набрать скорость. Также мы внесли изменения перед квалификацией и, думаю, в первом сегменте оказались на достойном месте.

Я понемногу двигался вперед, допускал ошибки – если смотреть в целом, мы выглядели конкурентоспособно. Во втором сегменте я просто не отыгрывал время, которое должен был с учетом наката трека. В итоге стало трудно найти предел и понять, насколько нужно ускориться.

Даже не знаю, как это назвать. Это разочаровывает. Я в замешательстве: не понимаю, почему не удалось прибавлять, как следовало бы», – заявил Риккардо.

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