Хэмилтон выступит в шлеме, дизайн которого вдохновлен аметистом

Гонщик Льюис Хэмилтон подготовил особый шлем для .

Хэмилтон в сотрудничестве с американским художником Даниэлем Аршамом создал дизайн шлема, а также скульптуру.

«Дизайн вдохновлен моим любимым кристаллом, аметистом. Мы придумали шлем и скульптуру в фирменном стиле Аршама – словно это тысячелетняя реликвия из музея. Скульптура будет продана для поддержки фонда Mission 44», – сообщил Льюис.

Шлем Хэмилтона на Гран-при Монако:

Скульптура Аршама:

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Фото: твиттер Льюиса Хэмилтона; hypebeast.com