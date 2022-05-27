Хэмилтон выступит в шлеме, дизайн которого вдохновлен аметистом

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон подготовил особый шлем для Гран-при Монако.
Хэмилтон в сотрудничестве с американским художником Даниэлем Аршамом создал дизайн шлема, а также скульптуру.
«Дизайн вдохновлен моим любимым кристаллом, аметистом. Мы придумали шлем и скульптуру в фирменном стиле Аршама – словно это тысячелетняя реликвия из музея. Скульптура будет продана для поддержки фонда Mission 44», – сообщил Льюис.
Шлем Хэмилтона на Гран-при Монако:
Скульптура Аршама:
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