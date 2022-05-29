«Феррари» – единственная команда в XXI веке, занявшая 1-й ряд в Монако и проигравшая Гран-при. Скудерия сделала это дважды

не смогла победить на Гран-при Монако несмотря на то, что Шарль Леклер и Карлос Сайнс забронировали первый стартовый ряд.

Из-за ошибки со стратегией Сайнс занял второе место, Леклер – четвертое.

Аналогичная история случилась с «Феррари» в 2008 году, когда в квалификации лучшими оказались Фелипе Масса и , а гонку выиграл пилот «Макларена» . Масса финишировал третьим, Райкконен – девятым.

Во всех остальных случаях в XXI веке команды побеждали в Монте-Карло, если занимали первый ряд. «Макларен» сделал это в 2007 году ( ), «Мерседес» – в 2013, 2014, 2015 и 2019 годах (трижды Нико Росберг и один раз – Хэмилтон), а также сама «Феррари» в 2017-м ( ).

Гран-при Монако-2022. Перес выиграл гонку, Сайнс – 2-й, Ферстаппен – 3-й, Леклер – 4-й

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