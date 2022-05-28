Фредерик Вассер о способе уложиться в потолок расходов: «Выключить аэродинамическую трубу и прекратить привозить новинки на каждый Гран-при»

Руководитель рассказал о том, как командам стоит действовать в случае риска превышения ограничения бюджета на этот сезон.

В частности, опасения относительно превышения потолка расходов высказывали и в , и в «Феррари».

«Разница в том, что мы говорим просто о бюджете нашей команды, а не о том, что мы можем не уложиться и превысить поток.

Я не смогу потратить больше денег, чем у меня есть, даже если потолок немного поднимут, и я понимаю ситуацию этих команд. Но если мы столкнемся с увеличением расходов на электроэнергию или перевозки, мы решим проблему иначе – выключим аэродинамическую трубу и прекратим привозить новинки на каждый Гран-при.

Сейчас наша ситуация такова, что рано или поздно мы просто прекратим работу над развитием болида, потому что упремся в ограничение бюджета. Мне кажется, все остальные команды могут просто сделать то же самое», – рассказал Вассер.

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