Шарль Леклер: «Слишком много ошибок, которые «Феррари» не может себе позволить»

недоволен работой «Феррари» на .

Монегаск стартовал с поула, однако в итоге стал лишь четвертым из-за ошибочной стратегии.

«Порой ошибки случаются, но сегодня их было слишком много. Разумеется, в таких условиях ты полагаешься на команду, потому что не видишь, как соперники справляются с промежуточными шинами, со «сликами».

Меня спросили, хочу ли я перейти с дождевых шин на «слики», и я ответил: «Да, но не сейчас, чуть позже». Не понимаю, почему решение поменялось, и мы поставили промежуточные покрышки. На нас провели андеркат, а затем меня позвали в боксы за Карлосом [Сайнсом].

Много ошибок – мы не можем позволить себе такое», – сказал Шарль в интервью Sky Sports.

Леклер признал, что ошибки снижают шансы на борьбу с за титул:

«Это тяжело, как и в другие сезоны – я начинаю привыкать к разочарованиям. Но мы не можем так поступать, особенно в данный момент.

Сейчас мы невероятно сильны, показываем отличный темп. Необходимо пользоваться шансами. Нельзя терять так много очков. Я не просто откатился с первого на второе место, а с первого на четвертое, потому после первой ошибки мы допустили вторую.

Я люблю свою команду и уверен, что мы станем сильнее. Это больно».

«Феррари» – единственная команда в XXI веке, занявшая 1-й ряд в Монако и проигравшая Гран-при. Скудерия сделала это дважды

Леклер взревел от ярости – это «Феррари» запуталась в пит-стопах и упустила дубль в Монако

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram