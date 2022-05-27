Себастьян Феттель о решении преследовать грабителя в Барселоне: «Я просто хотел вернуть свой рюкзак»

Пилот рассказал об обстоятельствах кражи, жертвой которой оказался после .

Инцидент произошел в понедельник утром, когда Феттель выезжал из отеля уже после гонки.

«Утром я выезжал из отеля и положил рюкзак в машину. Затем я быстро вернулся в здание отеля, но тут же пришел назад к машине – и рюкзака уже не было.

Через какое-то время я понял, что внутри рюкзака остались мои наушники и я мог отследить их местонахождение по сигналу GPS. В итоге я нашел наушники, но не рюкзак, так что я бы не сказал, что речь вообще шла о какой-то погоне.

Понятное дело, я немного расстроен из-за потери своего рюкзака. Наушники же я обнаружил брошенными в цветочном горшке. Полагаю, тот человек, который украл рюкзак, знал что по ним его можно будет отследить.

Думал ли я о своей безопасности, когда пустился в погоню? Да я просто хотел вернуть свой рюкзак – в тот момент я мог думать только об этом.

На самом деле, ничего ценного в нем не было. На момент кражи я не был уверен, где именно лежит мой паспорт. В итоге оказалось, что паспорт лежал в другой сумке, тут мне повезло.

Но там лежали удостоверение личности, карточка страхования, водительские права – в общем обычные вещи, которые нужно долго и нудно восстанавливать, заполняя кучу бумаг и так далее.

К счастью, денег там тоже не было. Еще там лежало несколько бандажей для колена. Полагаю, вряд ли грабитель остался в большом выигрыше, потому что самым ценным с точки зрения возможной перепродажи в рюкзаке как раз были наушники – а их пришлось оставить. Но мне нравился мой рюкзак!» – рассказал Феттель.

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