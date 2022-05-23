Феттеля ограбили в Барселоне – немец пытался самостоятельно поймать злоумышленников на скутере

Пилот стал жертвой ограбления.

Как сообщает El Periodico, инцидент произошел в понедельник утром в Барселоне. Феттель, судя по всему, оставил открытым окно автомобиля, припаркованного у отеля, и злоумышленники смогли похитить его сумку, в которой лежали документы и наушники AirPods.

За счет встроенного в наушники маячка Феттель смог отслеживать сигнал GPS и самостоятельно пустился в погоню на своем скутере. К сожалению для немца, вскоре он обнаружил наушники, брошенными в одном из магазинов, а грабителей догнать не сумел.

Сообщается, что Феттель уже подал заявление в полицию и местные власти начали расследование.

Феттелю выдали копию «Ред Булл» – а он все равно остался в пятерке худших. Реакция Себа – «Да ты прикалываешься»!

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