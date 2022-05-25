Валттери Боттас: «Не думал, что за сутки можно собрать $50000 на благотворительность с помощью фотографии чьей-то задницы»

Пилот рассказал, что был очень удивлен тем, какой ажиотаж в соцсетях вызвала его фотография, сделанная в обнаженном виде.

Фотография собрала полмиллиона лайков, а также за сутки Боттасу удалось собрать $50000 на благотворительность.

«Нет, пока мне не приносили эти фотографии для того, чтобы я оставил автограф. Но может еще принесут. При этом я видел, как люди вешают эту фотографию в комнатах, на кухне, в спальне.

Что действительно невероятно, так это сила социальных сетей. То есть, можно за сутки собрать $50000 на благотворительность с помощью фотографии чьей-то задницы. Это просто безумие. Я этого не понимаю. Но, знаете, эти деньги пойдут на благое дело», – рассказал Боттас.

Гонщик «Ф-1» нырнул голым в горную реку ради пикантного фото. Собрал полмиллиона лайков

Игра: управляйте машиной и зарабатывайте очки. Лидеры получат крутые призы!

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram