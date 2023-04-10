«Бостон» побил рекорд НХЛ по победам за одну регулярку, выиграв 63-й матч в сезоне

Теги Бостон НХЛ рекорды Джим Монтгомери Хоккей

«Бостон» победил «Филадельфию» (5:3) в рамках чемпионата НХЛ.

«Брюинс» выиграли 63-й матч в сезоне, побив рекорд лиги по числу побед за одну регулярку.

Прежнее достижение было установлено «Детройтом» в сезоне-1995/96 и повторено «Тампой» в сезоне-2018/19.

В нынешнем чемпионате «Бостон» уже выиграл Президентский кубок и с 131 очками в 80 играх продолжает лидировать в общей таблице.

Команде Джима Монтгомери осталось провести два матча – с «Вашингтоном» (дома) и «Монреалем» (в гостях). 

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6 комментариев

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Uzbad
Ответ Den_94
Это уже серьёзно, рекорд нисколько не зависит от искусственно раздутой результативности
Но зависит от изменившихся правил. Монреаль в 1977 закончил с 60 побед и 12 ничьих без овертаймов.
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Бобынин
Ответ TBFTT
Очень круто! Вот Орлову фартануло перешёл из команды со дна таблицы в команду устанавливающую рекорд НХЛ!
Он их и потопит.
+1
-4
-3
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Дмитрий Александрович
Круто! Мишки в этом сезоне отжигают
+1
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Den_94
Это уже серьёзно, рекорд нисколько не зависит от искусственно раздутой результативности
+1
0
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akrets
Если Бостон не возьмут Кубок, хоккейная летопись их не поймёт
+4
0
+4
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TBFTT
Очень круто! Вот Орлову фартануло перешёл из команды со дна таблицы в команду устанавливающую рекорд НХЛ!
+7
0
+7
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