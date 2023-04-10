«Бостон» побил рекорд НХЛ по победам за одну регулярку, выиграв 63-й матч в сезоне

«Бостон» победил «Филадельфию» (5:3) в рамках чемпионата .

«Брюинс» выиграли 63-й матч в сезоне, побив рекорд лиги по числу побед за одну регулярку.

Прежнее достижение было установлено «Детройтом» в сезоне-1995/96 и повторено «Тампой» в сезоне-2018/19.

В нынешнем чемпионате « » уже выиграл Президентский кубок и с 131 очками в 80 играх продолжает лидировать в общей таблице.

Команде Джима Монтгомери осталось провести два матча – с «Вашингтоном» (дома) и «Монреалем» (в гостях).