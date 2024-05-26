Флорида – Рейнджерс где смотреть четвертый матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Кубок Стэнли 29 мая
В среду, 29 мая, сыграют Флорида и Рейнджерс в четвертом матче полуфинала Кубка Стэнли.
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- Игра пройдет на стадионе «FLA Live Arena».
- Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Флорида – Рейнджерс
- Начало матча запланировано на 03:00 по московскому времени.
Последние матчи Флорида
- Флорида – Рейнджерс : 4 – 5
- Рейнджерс – Флорида : 2 – 1
- Рейнджерс – Флорида : 0 – 3
- Бостон – Флорида : 1 – 2
Последние матчи Рейнджерс
- Флорида – Рейнджерс : 4 – 5
- Рейнджерс – Флорида : 2 – 1
- Рейнджерс – Флорида : 0 – 3
- Каролина – Рейнджерс : 3 – 5
Прогноз на четвертый матч Флорида – Рейнджерс
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