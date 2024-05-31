Биссоннетт о финале Востока: «Не могу сбросить «Рейнджерс» со счетов, но «Флорида» просто лучше»

Пол Биссоннетт считает, что «Флорида» переигрывает «Рейнджерс» в серии.

«Пантерс» повели 3-2 в серии финала Восточной конференции, одержав победу со счетом 3:2 в пятом матче.

«Прекрасная игра в исполнении «Флориды» на арене Madison Square Garden.

По-прежнему не могу сбросить « » со счетов. Но « » просто лучше», – написал бывший хоккеист клубов НХЛ Пол Биссоннетт.

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