Биссоннетт о финале Востока: «Не могу сбросить «Рейнджерс» со счетов, но «Флорида» просто лучше»

Теги Рейнджерс Флорида Кубок Стэнли НХЛ Пол Биссоннетт Хоккей

Пол Биссоннетт считает, что «Флорида» переигрывает «Рейнджерс» в серии.

«Пантерс» повели 3-2 в серии финала Восточной конференции, одержав победу со счетом 3:2 в пятом матче.

«Прекрасная игра в исполнении «Флориды» на арене Madison Square Garden. 

По-прежнему не могу сбросить «Рейнджерс» со счетов. Но «Флорида» просто лучше», – написал бывший хоккеист клубов НХЛ Пол Биссоннетт.

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1 комментарий
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Вот ни разу не удивлюсь, если Рейнджерс опять победу во Флориде украдут
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