Пашков о селекции в КХЛ: «Идет гонка за опытными мастерами. Нужно собрать хоккеистов, готовых показать результат именно сегодня» 

Александр Пашков высказался о спросе на опытных игроков в КХЛ.

– Бросается в глаза, что в КХЛ идет активное подписание возрастных хоккеистов, чуть ли не гонка за опытными мастерами. Родное « » приобретает Слепышева и Сергеева, целую группу именитых форвардов приобрел , стараются не остаться в стороне другие команды. Мы видим новую тенденцию. И я, откровенно говоря, ей не удивлен.

– Поясните почему?

– Таковы правила игры, которые предложены . Сжатый до месяца подготовительный период, потогонный календарь из огромного количества матчей, полное отсутствие полноценного тренировочного процесса в ходе чемпионата.

При таких условиях, образно говоря, надо день прожить и ночь продержаться. Ни о какой серьезной подготовке молодых хоккеистов и работе на будущее речи в таких условиях не идет. Горизонт планирования – максимум сезон. Нужно собрать хоккеистов, которые готовы показать результат именно сегодня, пройти ими весь сезон и выжать из них максимальный результат. И так далее по кругу.

Клубы поняли эти правила игры, подстраиваются под них. Именно отсюда на трансферном рынке такой интерес к опытным игрокам, – сказал олимпийский чемпион.