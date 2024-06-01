Пашков о селекции в КХЛ: «Идет гонка за опытными мастерами. Нужно собрать хоккеистов, готовых показать результат именно сегодня»
Александр Пашков высказался о спросе на опытных игроков в КХЛ.
– Бросается в глаза, что в КХЛ идет активное подписание возрастных хоккеистов, чуть ли не гонка за опытными мастерами. Родное «Динамо» приобретает Слепышева и Сергеева, целую группу именитых форвардов приобрел СКА, стараются не остаться в стороне другие команды. Мы видим новую тенденцию. И я, откровенно говоря, ей не удивлен.
– Поясните почему?
– Таковы правила игры, которые предложены КХЛ. Сжатый до месяца подготовительный период, потогонный календарь из огромного количества матчей, полное отсутствие полноценного тренировочного процесса в ходе чемпионата.
При таких условиях, образно говоря, надо день прожить и ночь продержаться. Ни о какой серьезной подготовке молодых хоккеистов и работе на будущее речи в таких условиях не идет. Горизонт планирования – максимум сезон. Нужно собрать хоккеистов, которые готовы показать результат именно сегодня, пройти ими весь сезон и выжать из них максимальный результат. И так далее по кругу.
Клубы поняли эти правила игры, подстраиваются под них. Именно отсюда на трансферном рынке такой интерес к опытным игрокам, – сказал олимпийский чемпион.