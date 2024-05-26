Эдмонтон – Даллас: прогноз на четвертый матч 30 мая 2024, НХЛ, плей-офф

Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (0), ТБ 5,5

Счет в серии 1 – 2 (3 : 2 2ОТ, 1 : 3, 3 : 5)

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Интересная серия получается на Западе. Соперники в каждом матче будто получают команду. Сначала атакуют одни, потом их сменяют другие. Начало третьего матча полностью осталось за хозяевами, они имели тотальное превосходство и по броскам, и по голевым моментам и в итоге по счету. Сейчас они могут горевать по поводу того, что в первом периоде забросили всего две шайбы, но утраченного уже не вернуть. Партнерам Коннора Макдэвида порой и делать ничего не нужно, просто находиться в нужном месте, все остальное за них сделает капитан. В самом начале третьей минуты матча Коннор сделал наброс на пятак, шайба попала в Зака Хаймана и от него отскочила в ворота. Прошло еще пять с половиной минут, и уже сам Макдэвид поборолся на пятаке с Тайлером Сегином и отправил вторую шайбу в ворота Джейка Эттинджера. Вратаря смело можно назвать героем первой двадцатиминутке в составе «Далласа». Именно благодаря ему на перерыв техасцы ушли проигрывая всего в две шайбы.

Как обычно, был момент у Евгения Дадонова, который мог сократить отставание в счете. Состоялся его проход по левому флангу, но переиграть Стюарта Скиннера россиянин не смог. В перерыве будто кто-то переключил тумблер. Инициатива полностью перешла к «Даллас Старз». Теперь они стали играть быстрее, а «Эдмонтон Ойлерз» к этому оказались не готовы. Если после первых 20 минут счет бросков был 3 – 10 в пользу «нефтяников», то за первые три минуты второго периода он сравнялся 10 – 10. Давление привело к первой заброшенной шайбе. На шестой минуте второго периода ее автором стал Джейсон Робертсон. В прошлый раз он забивал еще в серии с «Вегасом». Но тут нападающего прорвало. Через две с половиной минуты он отличился во второй раз. В обоих случаях ассистентом выступил Роопе Хинтц, который, наконец, вернулся в состав после травмы. На этом гости не остановились. Прошла еще минута, и они вышли вперед. С передачи Логана Станковена отличился Уайтт Джонстон. Вскоре Мэйсон Марчмент мог забрасывать четвертую шайбу. Он вышел один в ноль, но переиграть Скиннера не смог.

Первый бросок в створ ворот гостей хоккеисты «Эдмонтона» нанесли только на 13-й минуте второго периода. Но им хотя бы удалось выровнять игру. Когда до сирены на перерыв оставалось 50 секунд «нефтяники» включили форчек в зоне гостей, смогли отобрать шайбу. Коннор Браун прострелил на пятак, а Адам Хенрик удачно подставил клюшку — 3 : 3. В третьем периоде шансы забросить четвертую шайбу были у обеих команд. Сначала Леон Драйзайтль выстрелил в штангу, затем Мэтт Дюшен выходил в одиночестве на ворота Скиннера. Но героем суждено было стать Робертсону. В далеко не самой очевидной ситуации, он бросил по воротам «Эдмонтона» с отрицательного угла, и шайба нашла щель между коньком голкипера и штангой. В итоге у Джейсона хет-трик. Миро Хейсканен забросил в пустые ворота. «Даллас» вышел вперед в серии и получил психологическое преимущество. Коэффициенты букмекеров на четвертый матч.

победа «Эдмонтон Ойлерз» — от 2,29 (BetBoom) до 2,35 (Pari)

победа «Даллас Старз» — от 2,59 (BetBoom) до 2,78 (Olimpbet)

Где смотреть четвертый матч Эдмонтон – Даллас

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