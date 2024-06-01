Экс-директор «Трактора» Баландин о Дадонове: «Будем рады, если очередной челябинский хоккеист выиграет Кубок Стэнли. Парень скромный, ответственный» 

Теги Трактор Кубок Стэнли Даллас Евгений Дадонов НХЛ КХЛ Хоккей

Андрей Баландин был бы рад победе Евгения Дадонова в Кубке Стэнли в составе «Далласа».

В финале Запада «Старс» встречаются с «Эдмонтоном» (2-2 в серии).

«Помню, как-то Женька Дадонов забросил три шайбы, играя за детскую школу «Трактор», он был капитаном команды. Я тогда сказал: «Это будущая звезда», и мои слова оказались пророческими. 

В свое время Дадонов и Вячеслав Войнов чуть не уехали в Череповец. Я понимал, что парень очень перспективный. Мы ездили специально домой к его маме, долго общались и уговорили остаться. Мама плакала, говорила, что его одна воспитывает, что не хватает денег. Поэтому в «Тракторе» сделали ему стипендию — 12 тысяч рублей, тогда это неплохие деньги были.

Я рад, что в его карьере все так хорошо складывается. Бывали небольшие спады, но он каждый раз подтверждал свой уровень. Много приносил пользы и сборной России.

А сам по себе парень скромный, ответственный. Дай бог, чтобы он и дальше нас радовал красивой игрой. Будем рады, если очередной челябинский хоккеист выиграет Кубок Стэнли», — сказал бывший директор «Трактора».

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