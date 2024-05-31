Владислав Третьяк: «Овечкин – лицо нашего хоккея и всего спорта, им гордится страна. С таких людей нужно брать пример»

Теги ФХР Вашингтон Владислав Третьяк Александр Овечкин НХЛ КХЛ Хоккей

Владислав Третьяк назвал Александра Овечкина лицом российского спорта.

Президент ФХР и нападающий «Вашингтона» встретились с юными хоккеистами из Ульяновской области.

«Внимание кумиров всегда вдохновляет. Прекрасно понимаю, что для детей шанс поговорить с Овечкиным и получить от него личное напутствие – это мечта.

Я искренне благодарен Александру. Он не только большой спортсмен, но и человек с открытой душой. Много лет мы в хороших отношениях.

Он всегда готов делать добрые дела и с удовольствием откликнулся на приглашение встретиться с юными игроками.

Мы с Сашей обсудили и события прошедшего хоккейного сезона, его выступление и успехи на пути к грандиозному снайперскому рекорду.

Овечкин – лицо нашего хоккея и всего нашего спорта, человек, которым гордится страна. Мы всегда болеем за него, желаем ему удачи и хорошей игры.

Отношение Александра к национальной сборной всегда было образцовым. Он готов мчаться в команду по первому зову и защищать честь России даже с травмами.

Его вклад в победы сборной на чемпионатах мира 2008, 2012 и 2014 очень велик. С таких людей, как Овечкин, нужно брать пример.

Еще раз благодарим за то, что он приехал и подарил детям праздник. Было радостно видеть счастливые глаза мальчишек и девчонок. Уверен, что они запомнят эту встречу на всю жизнь», – сказал Владислав Третьяк.

7 комментариев
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Я бы взял пример, но меня к президенту и близко не подпустят.
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Тоже разведчик в тылу врага, в столице врага, терпит унижения и оскорбления
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Лицо нашего хоккея. Роман Ротенберг а Овечкин свадебный генерал.
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Он бы давно в будёновке играл,правила НХЛ запрещают.)
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