Экс-тренер женской сборной России Чистяков: «Несколько хоккеисток рассматривают предложения из-за океана. Им бы не помешало поиграть среди сильнейших после драфта» 

Алексей Чистяков рассказал о предложениях для российских хоккеисток из PWHL.

«В этой лиге выступают топовые игроки. Конечно, мне бы хотелось видеть там российских хоккеисток, но, к сожалению, девчонки не особо туда хотят ехать. Может быть, сейчас у нового поколения поменяется мировоззрение, спортивные и жизненные цели у них выйдут на первое место. И это будет правильно, если они будут играть в лучшей лиге мира, а потом вернутся домой. Это и для сборной будет очень большой плюс, и они будут развиваться, выступая с лучшими хоккеистками мира.

Я считаю, что на первый план у спортсменов должен выходить результат, они должны совершенствоваться, расти как игроки. А у нас порой девчонок устраивают нынешние условия, и они перестают расти, не хотят совершенствоваться. Они недопонимают этого, им надо подсказывать, хотя у нас достаточно много перспективных игроков. Вот мальчишки не боятся развиваться, ехать.

Я даже знаю, что несколько игроков у нас из разных команд рассматривают предложения из-за океана. Им бы не помешало съездить и поиграть среди сильнейших после драфта.

Да, этот путь тернист. Некоторым, насколько я знаю, предлагают сыграть в юниорской лиге, а потом в сильнейшей. Конечно, мешает языковой барьер. Девчонки не учат английский язык, а он там необходим даже для учебы, поступления в университет. Без языка ты потратишь кучу времени на адаптацию. Надо готовиться и морально, и психологически», – сказал бывший главный тренер сборной России и «Торнадо».