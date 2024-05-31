Тренер «Далласа» Дебур оптимистичен в отношении участия Танева в 5-м матче с «Эдмонтоном». Защитник получил травму в 4-й игре
Крис Танев может сыграть в матче против «Эдмонтона».
Решение об участии защитника в пятой игре серии финала Западной конференции примут непосредственно перед матчем.
Главный тренер «Далласа» Питер Дебур заявил, что оптимистичен относительно участия Криса Танева в игре.
Танев получил повреждение в четвертом матче серии после того, как заблокировал бросок.
Хоккеист набрал 1 очко в 17 играх плей-офф при полезности «плюс 6» и среднем игровом времени 22:33.
Он лидирует в плей-офф по числу заблокированных бросков – 68.