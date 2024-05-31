Брайан Буше о первой встрече с Бобровским: «Спустя 20 минут тренировки я сказал: «У меня проблемы». По атлетизму и ловкости – это лучшее, что я видел»

Брайан Буше рассказал о первом впечатлении о Сергее Бобровском.

Буше и впервые встретились в «Филадельфии» в 2010 году.

«Впервые мы встретились с ним во время тренировки с [тренером вратарей] Джеффом Ризом, вероятно, во второй половине августа.

Помню, примерно через 20 минут я повернулся к Джеффу Ризу и сказал: «Ох, у меня проблемы».

Я еще не видел, чтобы кто-нибудь так двигался, обладал гибкостью и ловкостью.

Возможно, единственное, чего ему не хватало и не хватает до сих по – это, вероятно, габаритов.

Он не такого размера, как Андрей Василевский, но с точки зрения чистого атлетизма, катания и ловкости это было лучшее, что я когда-либо видел, находясь с ним на льду», – сказал бывший вратарь «Филадельфии» Брайан Буше.