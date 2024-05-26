Эдмонтон – Даллас где смотреть четвертый матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Кубок Стэнли 30 мая

В четверг, 30 мая, сыграют Эдмонтон и Даллас в четвертом матче полуфинала Кубка Стэнли.

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Игра пройдет на стадионе «Rogers Place».

Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Эдмонтон – Даллас

Начало матча запланировано на 03:30 по московскому времени.

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Прогноз на четвертый матч Эдмонтон – Даллас

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