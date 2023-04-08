Орлов о «Бостоне» и шансах побить рекорды регулярок НХЛ: «Таких разговоров у нас нет. Не заостряем внимание, что там светит по очкам»

Дмитрий Орлов сказал, что в «Бостоне» нет разговоров о рекордах в регулярном чемпионате

Российский защитник «Брюинс» высказался о самом успешном регулярном чемпионате в истории клуба.

– Внимание к « » возросло. Это давит или помогает играть?

– На самом деле, думаю, нам не нужно обращать на это внимание. Мы должны фокусироваться на своей игре, четко понимая, что мы должны делать на льду. Не допускать ошибок, поддерживать друг друга в трудных ситуациях. Сейчас все команды борются за плей-офф. А те, кто туда не попадают, играют более расслабленно, и у них что-то больше получается. Матчи с разными командами могут сложиться как угодно. Важно не терять концентрацию, находить в каждой игре плюсы для будущего.

– «Бостон» набрал 127 очков, одержал 61 победу, завоевал Президентский трофей, обеспечив себе первое место по итогам регулярного чемпионата. Есть ли цель в команде – побить вечные рекорды НХЛ?

– Я думаю, таких разговоров у нас в раздевалке нет. Мы стараемся в каждом матче фокусироваться, выходить и показывать тот хоккей, который нам нужен. Этого ждут от нас тренеры, этого ждут сами игроки. А то, что там светит нам по очкам, мы на этом не заостряем внимание.

– И нет такого, что если вы стали уже первыми в регулярке, то можно расслабиться и отдохнуть пару недель перед плей-офф?

– Нет, наоборот, мы очень собраны, – сказал .

Отметим, что рекорд по числу очков за регулярку принадлежит «Монреалю» (132 в 80 играх, 1976/77). По числу побед – «Детройту» (1995/96, 62) и «Тампе» (2018/19, 62).

«Бостону» осталось провести 4 матча – с «Нью-Джерси» (дома), «Филадельфией» (в гостях), «Вашингтоном» (дома) и «Монреалем» (в гостях).