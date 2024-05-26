Флорида – Рейнджерс: прогноз на четвертый матч 29 мая 2024, НХЛ, плей-офф

Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (0), ТБ 5,5

Счет в серии 1 – 2 (3 : 0, 1 : 2 ОТ, 4 : 5 ОТ)

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Команды приехали в Санрайз, и зрители, наконец, увидели в этой серии обилие заброшенных шайб. Однако те, что в этот день пришли на арену поддержать «Флориду Пантерз», остались разочарованными. Вновь овертайм и вновь победа «Нью-Йорк Рейнджерс». «Синерубашечники» вернули преимущество своей площадки в очень противоречивом поединке. В общем, и серия получается пока противоречивой. В целом у южан значительное преимущество по ходу практически всех матчей. В третьем оно в какие-то моменты вообще было тотальным. За три периода у них было около ста попыток бросков, чуть ли не в три раза больше, чем у соперников. По статистике ранее такое преимущество в одном из матчей финала конференции было в последний раз в 2010 году. «Флорида» создала больше голевых моментов. В третьем периоде хозяева подолгу запирали «Рейнджерс» в их зоне и должны были забрасывать победную шайбу, но спасал Игорь Шестеркин и перевел игру в овертайм. Если практически по всем основным статистическим показателям преимущество было у «Пантерз», то по счету игру контролировали нью-йоркцы. Впрочем, первая шайба влетела в ворота гостей уже на третьей минуте матча. В большинстве отличился Сэм Райнхарт, который бросил с близкого расстояния с неудобной руки мимо Шестеркина.

Но вскоре ответил Алексис Лафреньер, который во время отложенного штрафа у хозяев убежал практически один на один с Сергеем Бобровским и также с неудобной руки бросил под перекладину. Прошло всего 26 секунд, а гости уже вели в счете. Герой второго матча Барклай Гудроу подправил полет шайбы после броска Брэйдена Шнайдера. «Флорида» сравняла счет еще до перерыва и вновь в большинстве. Удаление Мэтта Ремпе стало третьим для команды. Питер Лавиолетт после этого решил больше нападающего на площадку не выпускать. В составе хозяев вновь отличился Сэм Райнхарт, которому помог рикошет от Джейкоба Трубы. Четыре гола до перерыва, в то время как в Нью-Йорке команды общими усилиями за два матча соорудили шесть. Второй период остался за гостями, «Рейнджерс» вновь забросили две шайбы с разницей в три минуты. Сначала маленький шедевр совершил Лафреньер. Нападающий прошело всю площадку, не заметил на своем пути защитников и переиграл Бобровского.

Вскоре Джейкоб Труба заработал четыре минуты удаления. Но хозяева воспользоваться преимуществом не смогли. Более того, пропустили гол, автором еще одного дубля стал Гудроу. В этом розыгрыше плей-офф «Рейнджерс» забросили уже пятую шайбу в меньшинстве. У всех остальных команд их семь. При этом абсолютно пропал один из главных козырей команды — реализация большинства. В третьем периоде у «Пантерз» было огромное преимущество, которое они воплотили в две заброшенных шайбы Александра Баркова и Густава Форслинга. В какой-то момент Лавиолетт вынужден был взять тайм-аут. Нью-йоркцы больше не пропустили, а в овертайме Александр Веннберг удачно на пятаке подставил клюшку под наброс Райана Линдгрена. Ждем продолжения этой интереснейшей серии. На четвертую игру букмекеры предлагают следующие коэффициенты

победа «Флориды Пантерз» — от 2,00 (Бетсити) до 2,06 (Olimpbet)

победа «Нью-Йорк Рейнджерс» — от 3,17 (BetBoom) до 3,40 (Бетсити)

Где смотреть четвертый матч Флорида – Рейнджерс

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