Фетисов пригласил Путина на 100-летие Всероссийского общества охраны природы: «Хочу выразить нескончаемую благодарность за твердую позицию в отношении охраны природы»

Вячеслав Фетисов пригласил Владимира Путина посетить съезд общества охраны природы.

Об этом председатель центрального совета Всероссийского общества охраны природы заявил после награждения орденом Александра Невского.

«В этом году мы отмечаем столетнюю годовщину Всероссийского общества охраны природы, которое я при вашей всемерной поддержке возглавил три года назад.

Именно сейчас от имени всех своих товарищей, борцов за наше право жить в согласии с природой, хочу выразить вам нескончаемую благодарность за вашу твердую позицию в отношении охраны природы и попросить вас прийти на съезд Всероссийского общества охраны природы, посвященный его столетнему юбилею, в ноябре этого года», – сказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею.

Путин вручил Фетисову орден Александра Невского