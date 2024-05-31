Фетисов пригласил Путина на 100-летие Всероссийского общества охраны природы: «Хочу выразить нескончаемую благодарность за твердую позицию в отношении охраны природы»

Теги Вячеслав Фетисов Владимир Путин КХЛ Политика ТАСС Хоккей

Вячеслав Фетисов пригласил Владимира Путина посетить съезд общества охраны природы.

Об этом председатель центрального совета Всероссийского общества охраны природы заявил после награждения орденом Александра Невского.

«В этом году мы отмечаем столетнюю годовщину Всероссийского общества охраны природы, которое я при вашей всемерной поддержке возглавил три года назад.

Именно сейчас от имени всех своих товарищей, борцов за наше право жить в согласии с природой, хочу выразить вам нескончаемую благодарность за вашу твердую позицию в отношении охраны природы и попросить вас прийти на съезд Всероссийского общества охраны природы, посвященный его столетнему юбилею, в ноябре этого года», – сказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею.

Путин вручил Фетисову орден Александра Невского

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23 комментария
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Юбилей Всероссийского общества охраны природы логичнее всего проводить в Норильске. Или в Челябинске, Красноярске зимой, во время черного снегопада
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Славику вручили медальку - пора доставать язык и отрабатывать!
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Ответ Ебздрогыч
Юбилей Всероссийского общества охраны природы логичнее всего проводить в Норильске. Или в Челябинске, Красноярске зимой, во время черного снегопада
Или в выпилинной тайге проданной китайцам , ну или Байкал недавно чуть не толкнули можно там
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Он что, еще и защитник природы??
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Еще орден захотел....
Хорош и этот дали не за ###.....😝
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Ну и что, что лизнул. Зато это твердая позиция нашего Славика!
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Эколог-хоккеист звучит как дворник-космонавт
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ну хорош фетиска, царь уже не может... дай обсохнуть
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> за твердую позицию в отношении охраны природы

мёртвый Норильск, горящие леса, наводнения, разливы нефти...
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Ответ сигизмундыч
Он что, еще и защитник природы??
Он не только нападающий, он и защитник, когда что-то идет не по плану.
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я уже писал спортсмены в думе нужны для массовки ими легче управлять...столько видео как в Сибири выпиливают кедр .просто лес для восточного соседа.теплицы ставят удобрения химикаты попадают в реки.а чем он окакой зкологии
+2
0
+2
Ответ Ебздрогыч
Юбилей Всероссийского общества охраны природы логичнее всего проводить в Норильске. Или в Челябинске, Красноярске зимой, во время черного снегопада
Помня, как не посадили дорогого россиянина из норникеля за ужас в 2020 году, то в Норильске удобнее всего
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Фетисов пригласил Путина на 100-летие.
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Ответ Олег
Еще орден захотел.... Хорош и этот дали не за ###.....😝
Прям с языка сняли 🫤🫤🫤
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Ну хоть природой занялись, у нас волгу чистили и свалки убирали, по свалкам вообще красавчики, процентов 80 несанкционированных свалок пропало, а чтоб не носили туда снова, повесили камеры
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Фетисов оказывается " борец за право жить в согласии с природой".
Тогда он перепутал - ему надо в тайну или к оленеводам.
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Славик стер все свое великое спортивное прошлое своим же языком. Мерзость.
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Опять комсомолец включил лизинг. Мерзость.
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Никак не пойму, с какого хрена Фетисов отвечает за экологию? Что он в этом понимает? Всю жизнь играл в хоккей, толком нигде не учился. И на тебе, стал специалистом по экологии и природным ресурсам. Ну он же полный дилетант в этих вопросах.
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