Плющев о словах президента Чехии про поведение России в финале ЧМ-2015: «Глупость. Нет смысла это обсуждать»

Владимир Плющев оценил слова президента Чехии о российских хоккеистах.

Президент Чехии Петр Павел ранее упрекнул российских хоккеистов в неспортивном поведении из-за финала чемпионата мира в 2015 году, когда сборная России проиграла команде Канады (1:6).

Тогда российские хоккеисты покинули площадку, не дождавшись канадского гимна.

«Это глупость, и, наверное, нет смысла это обсуждать», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.