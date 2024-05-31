Плющев о словах президента Чехии про поведение России в финале ЧМ-2015: «Глупость. Нет смысла это обсуждать»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой Владимир Плющев Сборная Чехии по хоккею КХЛ ЧМ по хоккею Политика Р-Спорт Хоккей

Владимир Плющев оценил слова президента Чехии о российских хоккеистах.

Президент Чехии Петр Павел ранее упрекнул российских хоккеистов в неспортивном поведении из-за финала чемпионата мира в 2015 году, когда сборная России проиграла команде Канады (1:6).

Тогда российские хоккеисты покинули площадку, не дождавшись канадского гимна.

«Это глупость, и, наверное, нет смысла это обсуждать», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

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