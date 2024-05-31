Несколько клубов НХЛ интересуются вратарем «Коламбуса» Гривсом. Голкипер пропускает в среднем 1,85 шайбы в плей-офф АХЛ

Вратарь «Коламбуса» Джет Гривс может сменить клуб.

23-летний голкипер может стать ограниченно свободным агентом после завершения контракта с клубом по завершении этого сезона.

Несколько клубов проявляют интерес к вратарю.

В нынешнем сезоне Джет Гривс провел 9 матчей за , пропуская в среднем 3,49 шайбы и отражая 89,9% бросков.

В плей-офф АХЛ голкипер провел 7 игр, пропуская в среднем 1,85 шайбы и отражая 93,6% бросков.