Несколько клубов НХЛ интересуются вратарем «Коламбуса» Гривсом. Голкипер пропускает в среднем 1,85 шайбы в плей-офф АХЛ
Вратарь «Коламбуса» Джет Гривс может сменить клуб.
23-летний голкипер может стать ограниченно свободным агентом после завершения контракта с клубом по завершении этого сезона.
Несколько клубов НХЛ проявляют интерес к вратарю.
В нынешнем сезоне Джет Гривс провел 9 матчей за «Коламбус», пропуская в среднем 3,49 шайбы и отражая 89,9% бросков.
В плей-офф АХЛ голкипер провел 7 игр, пропуская в среднем 1,85 шайбы и отражая 93,6% бросков.