Пастрняк о Кубке мира: «Создать сборную Чехословакии было бы интересно. Мы соседи и болеем друг за друга, понимаем язык друг друга»

Теги Бостон Сборная Чехии по хоккею Сборная Словакии по хоккею НХЛ Кубок мира сборная Чехословакии Давид Пастрняк Турнир четырех наций НХЛ Хоккей

Давид Пастрняк предложить собрать на Кубке мира сборную Чехословакии.

Ранее стало известно, что НХЛ планирует проведение турнира сборных в 2025 году. Его участниками станут Канада, Финляндия, Швеция и США.

Сборная Чехии, действующий чемпион мира, не получила приглашение.

«Я думаю, было бы интересно создать чехословацкую сборную, как в прошлом. Мы бы собрали хорошую команду.

Раньше мы были одной страной, а теперь мы соседи. Мы болеем друг за друга, понимаем язык друг друга.

Мне бы это понравилось больше, чем команда Европы, которая была на последнем Кубке мира», – сказал форвард «Бостона» и сборной Чехии Давид Пастрняк изданию Pravda.sk.

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15 комментариев
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Чехи со словаками никогда особливо не дружили, считали их людьми второго сорта, как шведы финнов или фламандцы валлонов в Бельгии. Чехи и уровень жизни имеют несколько выше чем словаки, и более развитую промышленность. И в сборной Чехословакии основу составляли чехи.
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Вот только хотела написать, никогда чехи не любили словаков, гнобили их почём зря, был опыт , учились в школе с ними...
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Ответ Алексей Тор
Чехов кинули конечно с кубком мира.
А кто у них в 3,4 звеньях играть будет на Кубке Мира ? деда Ягра позовут ?
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Чехи со словаками никогда особливо не дружили, считали их людьми второго сорта, как шведы финнов или фламандцы валлонов в Бельгии. Чехи и уровень жизни имеют несколько выше чем словаки, и более развитую промышленность. И в сборной Чехословакии основу составляли чехи.
Словацких звезд и лидеров хватало во все времена. Те же братья Счастны очень круты были или Душан Пашек - капитан сборной Чехословакии, выигравшей золото в 1985-м, кстати на том чм вроде Марио Лемье дебютировал и нашей сборной 3 положил.
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Чехов кинули конечно с кубком мира.
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О, имперское мышление из Мурики привез
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Дед, там чехия со словакией играют
Против кого?
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И правда, что за дискриминация? Чехи могут финнов вынести. Или объединить их со словаками.
И почему не создать сборную Европы, как в прошлый раз?
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Канадцы с трудом обыграли Европу, где чехов не было. Но, думаю, сборную Европы не сделают по политическим причинам - тогда нужно будет только белорусов и россиян исключить. А вот сборную Чехословакии создать можно.
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Ясен перец, потому что топовых чехов и словаков в НХЛ не насобирать на две команды, а одну можно...
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6 сборных (включая Россию) было бы нормально
5 сборных уже не то, потому чехи и пали.
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в принципе было бы интересно добавить сборную Чехословакии и сборную Европы (в идеале с Кучеровым, Панариным, Сергачевым и Шестеркиным)
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Ответ DevilsFan
Канадцы с трудом обыграли Европу, где чехов не было. Но, думаю, сборную Европы не сделают по политическим причинам - тогда нужно будет только белорусов и россиян исключить. А вот сборную Чехословакии создать можно.
Да трудности то если и были, то лишь в третьей игре. А в первой 4 : 1 победили уверенно , 3 : 1 во второй
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