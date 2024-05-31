Пастрняк о Кубке мира: «Создать сборную Чехословакии было бы интересно. Мы соседи и болеем друг за друга, понимаем язык друг друга»

Давид Пастрняк предложить собрать на Кубке мира сборную Чехословакии.

Ранее стало известно, что НХЛ планирует проведение турнира сборных в 2025 году. Его участниками станут Канада, Финляндия, Швеция и США.

Сборная Чехии, действующий чемпион мира, не получила приглашение.

«Я думаю, было бы интересно создать чехословацкую сборную, как в прошлом. Мы бы собрали хорошую команду.

Раньше мы были одной страной, а теперь мы соседи. Мы болеем друг за друга, понимаем язык друг друга.

Мне бы это понравилось больше, чем команда Европы, которая была на последнем Кубке мира», – сказал форвард «Бостона» и сборной Чехии Давид Пастрняк изданию Pravda.sk.