Гребенкин о болельщиках: «У нас приходят покричать, пошуметь. В Торонто выдают полотенца, все ими машут, и дворец становится белым. Это очень впечатляет. Прям вау»

Теги Металлург Мг болельщики Торонто НХЛ КХЛ Илья Любушкин Вильям Нюландер Илья Самсонов Матч ТВ Никита Гребенкин Хоккей

Никита Гребенкин рассказал о разнице между болельщиками в России и в Канаде.

21-летний форвард в минувшем сезоне стал обладателем Кубка Гагарина в составе «Металлурга».

Вскоре после этого Гребенкин подписал контракт с «Торонто».

– Через несколько дней после финала вы полетели в Америку. А что, могли сыграть за «Торонто» против «Бостона»?

– Теоретически можно было. Но у меня травма, поэтому тут без вариантов. Я туда полетел, чтобы технически открыть контракт новичка в НХЛ. Но я от травмы не полностью восстановился до сих пор.

– Не успели познакомиться с новым главным тренером «Торонто» Крейгом Беруби?

– Да, мы еще не познакомились. Прежний тренер Шелдон Киф… Не буду обсуждать все нюансы, какого игрока он во мне видел, что говорил. У меня было понимание, для чего я там, что могу показать, на какие роли меня планируют.

Не было такого, что я не знаю, что вообще там делаю, буду играть в первом звене или скитаться в десятом. Нет, свое видение у меня было. И главное, что генменеджер «Торонто» остался. И что мы с ним обговаривали, думаю, и будет реализовано.

– С игроками «Мэйпл Лифс» вы нигде не пересекались?

– Познакомился и перекинулся парой фраз с Вильямом Нюландером. Еще видел Илью Самсонова и Илью Любушкина, а так больше никого. Это было сразу после плей‑офф.

– Как вам атмосфера хоккея в Торонто?

– Невероятная. Там совсем по‑другому относятся к хоккею. Если у нас болельщики приходят на хоккей, чтобы покричать, пошуметь, поболеть, то в Торонто могут порвать майку, а под ней – другая майка, это все на кубе показывается.

Вся арена начинает кричать, визжать. Выдаются специальные белые полотенца, которыми все размахивают, и дворец становится белым.

Когда ты этого никогда в жизни не видел, то это очень впечатляет. Прям вау! Что происходит вообще?! – сказал форвард «Торонто» Никита Гребенкин.

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6 комментариев
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Наши болельщики ни одного полотенца не вернут, все по домам растащат.
В НХЛ на стадионах ничего возвращать не нужно. Эти полотенца все потом выбрасывают или берут домой в качестве сувенира.
+5
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+5
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Наши болельщики ни одного полотенца не вернут, все по домам растащат.
Много полотенец домой утащил?
+6
-2
+4
Ответ DevilsFan
Я на прошлом ПО на играх между Девилз и Рейнджерз обалдел от атмосферы. На Прюденчиал арене всем выдали вот такие же полотенца, и все ими махали и орали всё игру. Вокруг бегали заводилы в костюмах дьяволов, били в барабаны, трубили. В паузах стреляли скрученными майками в публику. На громадном экране над площадкой (самый большой в НХЛ) всё время что-нибудь показывали в паузах, развлекали народ. Пол стадиона были болелы рейнджеров вперемежку с нашими. Никаких инцидентов, драк, оскорблений. И мы в итоге вынесли их 4:0 в седьмой решающей игре.
За исключением белых полотенец в хорошем матче КХЛ на современной арене (Динамо, Омск) все то же самое. Включая куб надо льдом ;)
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не рановато в Торонто?
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