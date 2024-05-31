Гребенкин о болельщиках: «У нас приходят покричать, пошуметь. В Торонто выдают полотенца, все ими машут, и дворец становится белым. Это очень впечатляет. Прям вау»

Никита Гребенкин рассказал о разнице между болельщиками в России и в Канаде.

21-летний форвард в минувшем сезоне стал обладателем Кубка Гагарина в составе «Металлурга».

Вскоре после этого Гребенкин подписал контракт с «Торонто».

– Через несколько дней после финала вы полетели в Америку. А что, могли сыграть за «Торонто» против «Бостона»?

– Теоретически можно было. Но у меня травма, поэтому тут без вариантов. Я туда полетел, чтобы технически открыть контракт новичка в НХЛ. Но я от травмы не полностью восстановился до сих пор.

– Не успели познакомиться с новым главным тренером «Торонто» Крейгом Беруби?

– Да, мы еще не познакомились. Прежний тренер Шелдон Киф… Не буду обсуждать все нюансы, какого игрока он во мне видел, что говорил. У меня было понимание, для чего я там, что могу показать, на какие роли меня планируют.

Не было такого, что я не знаю, что вообще там делаю, буду играть в первом звене или скитаться в десятом. Нет, свое видение у меня было. И главное, что генменеджер «Торонто» остался. И что мы с ним обговаривали, думаю, и будет реализовано.

– С игроками «Мэйпл Лифс» вы нигде не пересекались?

– Познакомился и перекинулся парой фраз с Вильямом Нюландером. Еще видел Илью Самсонова и Илью Любушкина, а так больше никого. Это было сразу после плей‑офф.

– Как вам атмосфера хоккея в Торонто?

– Невероятная. Там совсем по‑другому относятся к хоккею. Если у нас болельщики приходят на хоккей, чтобы покричать, пошуметь, поболеть, то в Торонто могут порвать майку, а под ней – другая майка, это все на кубе показывается.

Вся арена начинает кричать, визжать. Выдаются специальные белые полотенца, которыми все размахивают, и дворец становится белым.

Когда ты этого никогда в жизни не видел, то это очень впечатляет. Прям вау! Что происходит вообще?! – сказал форвард «Торонто» Никита Гребенкин.