Нюджент-Хопкинс сделал дубль в большинстве в 5-м матче с «Далласом». В первых 4 играх серии «Эдмонтон» и «Старс» имели 0% реализации

Райан Нюджент-Хопкинс сделал дубль в 5-м матче с «Далласом».

Форвард « » дважды отличился в большинстве в пятом матче финала Западной конференции против «Старс» (3:1, 3-2).

В активе нападающего стало 20 (6+14) очков в 17 играх в текущем плей-офф .

Примечательно, что до этого матча обе команды не забивали в большинстве по ходу серии.

В первых 4 играх «Эдмонтон» не реализовал 6 попыток игры с численным преимуществом», « » – 9. Сегодня у «Ойлерс» 2 удачные попытки из 3, у «Старс» – 0/2.