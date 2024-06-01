Нюджент-Хопкинс сделал дубль в большинстве в 5-м матче с «Далласом». В первых 4 играх серии «Эдмонтон» и «Старс» имели 0% реализации

Теги Кубок Стэнли Эдмонтон Даллас НХЛ Райан Нюджент-Хопкинс Хоккей

Райан Нюджент-Хопкинс сделал дубль в 5-м матче с «Далласом».

Форвард «Эдмонтона» дважды отличился в большинстве в пятом матче финала Западной конференции против «Старс» (3:1, 3-2). 

В активе нападающего стало 20 (6+14) очков в 17 играх в текущем плей-офф НХЛ

Примечательно, что до этого матча обе команды не забивали в большинстве по ходу серии.

В первых 4 играх «Эдмонтон» не реализовал 6 попыток игры с численным преимуществом», «Даллас» – 9. Сегодня у «Ойлерс» 2 удачные попытки из 3, у «Старс» – 0/2. 

8 комментариев
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Красавчики! Рад и за Нюджента и за Хопкинса
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Поразительно беспомощно выглядели Звезды сегодня. Опять прагматичный Эдмонтон, начинаешь верить что и Чашка вполне для них реальна.
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25+ очков у троих игроков Эдмонтона, а еще даже не финал
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это история как Даллас попал в зомби-апокалипсис
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Нюдж - сердце команды и заслуживает кубок как никто другой.
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Ответ Мадина Уйгурова
Он родственник Энтони Хопкинса?
Да, внучатый племянник
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Ответ Мадина Уйгурова
Он родственник Энтони Хопкинса?
Нет, он родственник Теда Ньюджента
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