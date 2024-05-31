Налоговая Канады считает, что 15,25 млн долларов бонуса Таваресу за переход в «Торонто» – это фактическая зарплата и должна облагаться более высоким налогом

Джон Таварес продолжает споры с налоговой Канады.

Напомним, что спор 33-летнего хоккеиста и правительства идет по поводу подписного бонуса, который нападающий получил в 2018 году, перейдя в «Торонто» в качестве свободного агента из «Айлендерс».

Утверждалось, что хоккеист задолжал более 8 миллионов долларов налогов и процентов из-за подписного бонуса в 15,25 миллиона долларов, который Таварес получил, перейдя в «Мэйпл Лифс».

Хоккеист считал, что бонус должен был облагаться налогом только по ставке 15%. Налоговое управление Канады считает, что Таварес должен выплатить ставку в размере 38% от бонуса плюс проценты.

Налоговое управление Канады утверждает, что подписной бонус был фактически формой зарплаты и должен облагаться налогом по более высокой ставке.

Налоговое управление «отрицает, что любая сумма, называемая «подписным бонусом», была подписным бонусом или поощрительной выплатой», – заявили правительство в ответ на налоговую апелляцию Тавареса, поданную на прошлой неделе в Налоговый суд Канады.

Добавляется, что «сумма в размере 70 890 000 долларов не была выплачена [Таваресу] в качестве вознаграждения за заключение контракта или в качестве стимула к его подписанию».

«Сумма за 2018 год представляла собой зарплату, заработную плату или другое вознаграждение, полученное [Таваресом] в 2018 налоговом году, когда он был резидентом Канады. Соответственно, вся сумма за 2018 год должна быть включена в [его] доход», – говорится в ответе на обращение.

Налоговое управление Канады отмечает, что контракт Тавареса построен таким образом, что большая часть компенсации выплачивается в виде так называемых подписных бонусов.