Флорида – Рейнджерс: прогноз на шестой матч 2 июня 2024, НХЛ, плей-офф

Рекомендуемые ставки: П2, Ф1 (0), ТМ 5,5

Счет в серии 3 – 2 (3 : 0, 1 : 2 ОТ, 4 : 5 ОТ, 3 : 2 ОТ, 3 : 2)

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Пятый матч серии проходил в Нью-Йорке и был чрезвычайно важным. Каждой из команд перед этим оставалось выиграть два матча для общей победы. Победа обеспечивала половину этой задачи. Следует признать, что на протяжении всей серии «Флорида Пантерз» выглядит сильнее во многих аспектах игры. Тренерский штаб южан очень хорошо подготовился к серии. Они смогли нивелировать большинство «Рейнджерс». Одна шайба в пяти матчах, заброшенная в таком формате, со стороны одной из лучших команд в этом компоненте это вообще ничто. «Пантерз» смогли найти управу на первое звено соперника. До пятой игры Мика Зибанежад и Крис Крайдер вообще не могли набрать очков. Практически удалось нейтрализовать лучшего бомбардира нью-йоркцев в регулярке Артемия Панарина. Впрочем, и сам россиянин в который раз не показывает той же игры в плей-офф, что и в регулярном сезоне. Зато у второго звена нашелся другой герой — Алексис Лафреньер, он отличился и в пятом матче, но было слишком поздно. Чего так и не удалось, да и уже не удастся справиться «Флориде», поскольку шестой матч может оказаться последним в серии, так это с контратаками соперника. Нашли управу даже на Игоря Шестеркина, поскольку вода камень точит, и большое количество бросков рано или поздно все равно переходит в качество.

Пятую игру «Рейнджерс» начали более активно, как и подобает хозяевам. В начале первого периода они больше бросали по воротам Сергея Бобровского, имели несколько голевых моментов, но забросить не смогли. Даже во во время очередного удаления у соперника. Но про большинство уже сказано. Другое дело, что натиск «синерубашечников» это далеко не то же самое, что устраивает «Флорида». Самый опасный момент в превой двадцатиминутке созали как раз гости. Сэм Беннетт оказался всеми забыт перед воротами Шестеркина, имел уйму времени, переиграл голкипера, но шайба после его броска угодила в штангу. В первом периоде зрители голов не увидели, зато в начале второго к радости местной публики «Рейнджерс» смогли открыть счет. Вновь сработала контратака и вновь в меньшинстве, команда лучшая в этом компоненте с отрывом от всех участников плей-офф. К’Андре Миллер заработал второе удаление подряд, и именно в эти две минуты Зибанежад обеспечил Крайдеру выход один в ноль. Бобровский оказался бессилен.

Гости горевали недолго. Сначала они ликвидировали все атаки соперника в очередном своем меньшинстве, а затем, когда нью-йоркцы потеряли шайбу, организовали свою быструю контратаку, и Густав Форслинг в ближнем бою переиграл Шестеркина. С этого момента «Флорида» еще больше усилила давление. Несколько раз нападающие гостей оказывались в одиночестве перед воротами Шестеркина, но тот делал спасение за спасением. Однако после броска Антона Лунделля в середине третьего периода спасти «Рейнджерс» уже никто не мог. Дальше была замена вратаря на шестого полевого и третья шайба в пустые ворота. Алексис Лафреньер все же смог дать надежду своей команде, но за 50 секунд до конца периода счет сравнять не удалось, и в итоге она все равно оказалась на грани поражения в серии. Коэффициенты букмекеров на шестой матч.

победа «Флориды Пантерз» — от 1,98 (Лига Ставок) до 2,07 (BetBoom)

победа «Нью-Йорк Рейнджерс» — от 3,03 (BetBoom) до 3,29 (Olimpbet)

Где смотреть шестой матч Флорида – Рейнджерс

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