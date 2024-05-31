Владислав Гавриков: «НБА намного популярнее НХЛ. У «Кингс» – 700 тысяч подписчиков, у «Лейкерс» – 23 млн. Огромная разница»

Теги болельщики Лос-Анджелес Лейкерс НБА болельщики НХЛ Владислав Гавриков соцсети Хоккей

Владислав Гавриков высказался о популярности НБА в сравнении с НХЛ.

Российский хоккеист выступает за «Лос-Анджелес».

– Часто ходите на НБА?

– В прошлом году ходили на плей-офф. В этом году не попали. Пару раз в сезоне нам от команды давали ложу. Мы ходили с ребятами.

В прошлом году мы ходили прям большой компанией. Было очень классно на плей-офф, атмосфера отличная.

– «Лейкерс» популярнее «Кингс» в Лос-Анджелесе?

– О, конечно! Если взять в целом, то НБА намного популярнее НХЛ.

Даже элементарно можно сравнить количество подписчиков в инстаграме. У «Кингс» – 700 тысяч, а у «Лейкерс» – 23 миллиона. Огромная разница? – сказал защитник «Лос-Анджелеса» Владислав Гавриков.

6 комментариев
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Он прав! В США 🇺🇸 НБА намного популярнее, чем НХЛ!!
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Негры победили
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да во всем мире баскет на несколько порядков популярнее шайбы. хоккей, по сути, не глобальный вид спорта, а узко локальное развлекалово.
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Ответ Alex.K71
Он прав! В США 🇺🇸 НБА намного популярнее, чем НХЛ!!
да, он прав
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Ответ Alex.K71
Он прав! В США 🇺🇸 НБА намного популярнее, чем НХЛ!!
НБА и по миру намного популярнее НХЛ.
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