Владислав Гавриков: «НБА намного популярнее НХЛ. У «Кингс» – 700 тысяч подписчиков, у «Лейкерс» – 23 млн. Огромная разница»

Владислав Гавриков высказался о популярности НБА в сравнении с НХЛ.

Российский хоккеист выступает за «Лос-Анджелес».

– Часто ходите на НБА?

– В прошлом году ходили на плей-офф. В этом году не попали. Пару раз в сезоне нам от команды давали ложу. Мы ходили с ребятами.

В прошлом году мы ходили прям большой компанией. Было очень классно на плей-офф, атмосфера отличная.

– « » популярнее «Кингс» в Лос-Анджелесе?

– О, конечно! Если взять в целом, то намного популярнее .

Даже элементарно можно сравнить количество подписчиков в инстаграме. У «Кингс» – 700 тысяч, а у «Лейкерс» – 23 миллиона. Огромная разница? – сказал защитник «Лос-Анджелеса» .