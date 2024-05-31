Владислав Гавриков: «НБА намного популярнее НХЛ. У «Кингс» – 700 тысяч подписчиков, у «Лейкерс» – 23 млн. Огромная разница»
Владислав Гавриков высказался о популярности НБА в сравнении с НХЛ.
Российский хоккеист выступает за «Лос-Анджелес».
– Часто ходите на НБА?
– В прошлом году ходили на плей-офф. В этом году не попали. Пару раз в сезоне нам от команды давали ложу. Мы ходили с ребятами.
В прошлом году мы ходили прям большой компанией. Было очень классно на плей-офф, атмосфера отличная.
– «Лейкерс» популярнее «Кингс» в Лос-Анджелесе?
– О, конечно! Если взять в целом, то НБА намного популярнее НХЛ.
Даже элементарно можно сравнить количество подписчиков в инстаграме. У «Кингс» – 700 тысяч, а у «Лейкерс» – 23 миллиона. Огромная разница? – сказал защитник «Лос-Анджелеса» Владислав Гавриков.