Никита Гребенкин: «Не скажу, что сразу стану звездой в НХЛ. Но с уверенностью все нормально. Те, кто наблюдал мою игру в КХЛ, все понимают»

Никита Гребенкин ответил на вопрос, получится ли у него показать себя в НХЛ.

21-летний нападающий выиграл Кубок Гагарина с « » в прошедшем сезоне КХЛ.

После этого форвард подписал соглашение с « » и продолжит карьеру в .

– Есть ли внутренняя уверенность, что у вас все получится в НХЛ? Есть ли здоровая спортивная наглость?

– Это не мне судить, а тем, кто видит мою игру со стороны. Те, кто наблюдал мою игру с первого сезона , все сами понимают.

Я не буду говорить, что сейчас зайду в НХЛ и сразу же стану там звездой.

Но с внутренней уверенностью у меня все нормально, – сказал .