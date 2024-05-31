Никита Гребенкин: «Не скажу, что сразу стану звездой в НХЛ. Но с уверенностью все нормально. Те, кто наблюдал мою игру в КХЛ, все понимают»

Теги Металлург Мг Торонто НХЛ КХЛ Матч ТВ Никита Гребенкин Хоккей

Никита Гребенкин ответил на вопрос, получится ли у него показать себя в НХЛ.

21-летний нападающий выиграл Кубок Гагарина с «Металлургом» в прошедшем сезоне КХЛ.

После этого форвард подписал соглашение с «Торонто» и продолжит карьеру в НХЛ.

– Есть ли внутренняя уверенность, что у вас все получится в НХЛ? Есть ли здоровая спортивная наглость?

– Это не мне судить, а тем, кто видит мою игру со стороны. Те, кто наблюдал мою игру с первого сезона КХЛ, все сами понимают.

Я не буду говорить, что сейчас зайду в НХЛ и сразу же стану там звездой.

Но с внутренней уверенностью у меня все нормально, – сказал Никита Гребенкин.

5 комментариев
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Ответ Booligan
Если 50 за сезон выбьешь, уже не зря съездил. На большее пока предпосылок нет
Выбьет то где , в АХЛ? Если в основу попадет на несколько игр , то уже будет хорошо
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+5
Уверенность это хорошо, но там все уверенные а мест в составе не так много.
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🤠🤠
+1
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+1
Игроки покруче возвращались нисчем. Бравада из ничего. Долго не задержится.
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