Никита Гребенкин: «Не скажу, что сразу стану звездой в НХЛ. Но с уверенностью все нормально. Те, кто наблюдал мою игру в КХЛ, все понимают»
Никита Гребенкин ответил на вопрос, получится ли у него показать себя в НХЛ.
21-летний нападающий выиграл Кубок Гагарина с «Металлургом» в прошедшем сезоне КХЛ.
После этого форвард подписал соглашение с «Торонто» и продолжит карьеру в НХЛ.
– Есть ли внутренняя уверенность, что у вас все получится в НХЛ? Есть ли здоровая спортивная наглость?
– Это не мне судить, а тем, кто видит мою игру со стороны. Те, кто наблюдал мою игру с первого сезона КХЛ, все сами понимают.
Я не буду говорить, что сейчас зайду в НХЛ и сразу же стану там звездой.
Но с внутренней уверенностью у меня все нормально, – сказал Никита Гребенкин.