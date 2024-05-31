Сухачев вернется в «Трактор», он четыре сезона играл в «Кузне». Голкипер подпишет двусторонний контракт («РБ Спорт»)

Теги Металлург Нк Трактор возможные переходы КХЛ ВХЛ Владислав Сухачев Хоккей

Владислав Сухачев согласовал переход в «Трактор».

Двустороннее соглашение с хоккеистом подпишут на два года, об этом сообщил «РБ Спорт».

Владислав Сухачев является воспитанником «Трактора». В 2020 году уральский клуб обменял его в «Салават Юлаев».

Предыдущие четыре сезона хоккеист выступал за новокузнецкий «Металлург» в ВХЛ.

Сухачев играл за сборную России на МЧМ в 2017 и 2018 годах.

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