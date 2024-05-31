Капитан «Далласа» Бенн о выходе «Маверикс» в финал НБА: «Мы хотим того же. Нас это только подстегивает»

Теги Кубок Стэнли Эдмонтон Даллас Даллас НБА НХЛ Джейми Бенн Хоккей

Джейми Бенн назвал мотивацией для «Далласа» выход «Маверикс» в финал НБА.

«Даллас» проводит против «Эдмонтона» серию в финале Западной конференции НХЛ (2-2 в серии).

Баскетбольный клуб города – «Даллас Маверикс» – ранее вышел в финал НБА, где сыграет против «Бостон Селтикс».

«Думаю, что нас это только подстегивает к тому, чтобы достичь такой же цели.

Безусловно, мы хотим выйти в финал. Сейчас у нас серия из трех матчей с преимуществом домашней площадки.

Видя то, что «Мэвс» достигли победной цели, мы хотим того же», – сказал капитан «Далласа» Джейми Бенн.

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий