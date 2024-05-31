Капитан «Далласа» Бенн о выходе «Маверикс» в финал НБА: «Мы хотим того же. Нас это только подстегивает»
Джейми Бенн назвал мотивацией для «Далласа» выход «Маверикс» в финал НБА.
«Даллас» проводит против «Эдмонтона» серию в финале Западной конференции НХЛ (2-2 в серии).
Баскетбольный клуб города – «Даллас Маверикс» – ранее вышел в финал НБА, где сыграет против «Бостон Селтикс».
«Думаю, что нас это только подстегивает к тому, чтобы достичь такой же цели.
Безусловно, мы хотим выйти в финал. Сейчас у нас серия из трех матчей с преимуществом домашней площадки.
Видя то, что «Мэвс» достигли победной цели, мы хотим того же», – сказал капитан «Далласа» Джейми Бенн.