Капитан «Далласа» Бенн о выходе «Маверикс» в финал НБА: «Мы хотим того же. Нас это только подстегивает»

Джейми Бенн назвал мотивацией для «Далласа» выход «Маверикс» в финал НБА.

«Даллас» проводит против « » серию в финале Западной конференции (2-2 в серии).

Баскетбольный клуб города – «Даллас Маверикс» – ранее вышел в финал , где сыграет против «Бостон Селтикс».

«Думаю, что нас это только подстегивает к тому, чтобы достичь такой же цели.

Безусловно, мы хотим выйти в финал. Сейчас у нас серия из трех матчей с преимуществом домашней площадки.

Видя то, что «Мэвс» достигли победной цели, мы хотим того же», – сказал капитан «Далласа» .