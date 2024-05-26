Рейнджерс – Флорида: прогноз на пятый матч 31 мая 2024, НХЛ, плей-офф

Рекомендуемые ставки: П2, Ф1 (0), ТМ 5,5

Счет в серии 2 – 2 (0 : 3, 2 : 1 ОТ, 5 : 4 ОТ, 2 : 3 ОТ)

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Шоу продолжается. Четвертый матч серии был чрезвычайно важным для обеих команд. Но все же после победы в овертайме третьего поединка у «Нью-Йорк Рейнджерс» было право на ошибку, они смогли вернуть преимущество своей площадки, а вот «Флориде Пантерз» проигрывать нельзя было никак. К тому же практически в каждом матче они больше бросают, создают массу голевых моментов, но в серии пока не ведут. Града бросков в первые минут зрители не увидели. Более того первый голевой момент возник у ворот Сергея Бобровского, но вратарь справился. На пятой минуте за грубость удаление заработал защитник гостей Эрик Густафссон. Вот тут уже Игорю Шестеркину пришлось работать по полной программе. Но «синерубашечники» выстояли, и вскоре сами заработали право на игру в большинстве. Один из главных козырей команды в регулярке и в предыдущих сериях до сих пор пока вообще не работал. Но на этот раз комбинация Фокс-Панарин-Трочек привела к взятию ворот. Шайба после мощного броска Трочека от перекладины отлетела в ворота. Бобровский был бессилен.

В конце первого периода гости заработали еще одно удаление. Вторую шайбу мог забрасывать Мика Зибанежад, но на этот раз перекладина сыграла за хозяев. В целом «Рейнджерс» провели хороший игровой отрезок и заслуженно вели в счете. Но начиная со второго периода на протяжении всех сорока минут и овертайма им пришлось испытать примерно то, что было в конце третьего периода предыдущей игры. Счет бросков за это время 29 – 10 в пользу «Флориды». Ее преимущество нашло отражение и в счете на табло. Можно долго перечислять все моменты после которых Шестеркин спасал свою команду в самых невероятных ситуациях. В упор бросал Оливер Экман-Ларссон, хорошие моменты были у Александра Баркова и Владимира Тарасенко, пришлось ликвидировать несколько выходов один в ноль. Но все это уже было после того, как Сэм Беннетт сравнял счет. Голкипер справился с его броском, но нападающий доиграл эпизод до конца и буквально проткнул шайбу из-за ворот. Вторая шайба «Пантерз» пришла после розыгрыша большинства, оно в отличие от соперников у команды работает как часы. Автором гола стал Картер Верхэге, который сыграл в эпизоде как заправский бейсболист.

Тут же возможность поиграть две минуты в большинстве получили нью-йоркцы, но максимум чего удалось добиться — очередной бросок в каркас ворот, на этот раз от Алексиса Лафреньера. И все же нападающий смог сравнять счет в третьем периоде. Прошла позиционная атака. Отлично сыграл Адам Фокс. Обыграв защитника, он нашел пасом Лафреньера, который отправил шайбу в ворота. В третий раз подряд командам пришлось играть овертайм, но долго он не продлился. Блейк Уилер сильно соскучился по хоккею. Он вернулся в состав «Рейнджерс» после травмы и был излишне активен, заработав удаление за задержку Баркова. Сам капитан «Флориды» привел приговор в исполнении найдя пасом Сэма Райнхарта. Нападающий неотразимо бросил в девятку. Теперь серия переезжает в Нью-Йорк, где все начинается сначала. Букмекеры предлагают на предстоящий матч следующие коэффициенты.

победа «Нью-Йорк Рейнджерс» — от 2,57 (BetBoom, Лига Ставок) до 2,62 (Olimpbet)

победа «Флориды Пантерз» — от 2,36 (BetBoom) до 2,47 (Бетсити)

Где смотреть пятый матч Рейнджерс – Флорида

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