Соболев о тренировках с «Монреалем»: «Неописуемо: играл в двусторонках против Сузуки, Дака и Кофилда. Настоящие мастера, оказаться с ними на льду – неимоверный опыт»
Даниил Соболев рассказал про участие в тренировках «Монреаля».
21-летний хоккеист выбран «Монреалем» под общим 142-м номером в пятом раунде драфта НХЛ-2021.
– Ты принимал участие в тренировочных лагерях «Монреаля». Расскажи об этом опыте.
– Мне кажется, что это мечта любого хоккеиста – выйти на лед в форме клуба НХЛ, пусть даже и в тренировочном матче!
Просто неописуемо: играл в двусторонках против Ника Сузуки, Кирби Дака и Коула Кофилда – ребят, которых уже все знают как молодых звезд НХЛ.
Настоящие мастера, даже просто оказаться с ними на льду и покататься вместе – это уже неимоверный опыт и впечатления на всю жизнь! – сказал защитник «Спартака» Даниил Соболев.