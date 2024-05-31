Соболев о тренировках с «Монреалем»: «Неописуемо: играл в двусторонках против Сузуки, Дака и Кофилда. Настоящие мастера, оказаться с ними на льду – неимоверный опыт»

Даниил Соболев рассказал про участие в тренировках «Монреаля».

21-летний хоккеист выбран «Монреалем» под общим 142-м номером в пятом раунде драфта НХЛ-2021.

– Ты принимал участие в тренировочных лагерях « ». Расскажи об этом опыте.

– Мне кажется, что это мечта любого хоккеиста – выйти на лед в форме клуба НХЛ, пусть даже и в тренировочном матче!

Просто неописуемо: играл в двусторонках против , и – ребят, которых уже все знают как молодых звезд .

Настоящие мастера, даже просто оказаться с ними на льду и покататься вместе – это уже неимоверный опыт и впечатления на всю жизнь! – сказал защитник «Спартака» Даниил Соболев.