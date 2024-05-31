Соболев о тренировках с «Монреалем»: «Неописуемо: играл в двусторонках против Сузуки, Дака и Кофилда. Настоящие мастера, оказаться с ними на льду – неимоверный опыт»

Теги Спартак Монреаль НХЛ КХЛ Коул Кофилд Ник Сузуки Кирби Дак Даниил Соболев Хоккей

Даниил Соболев рассказал про участие в тренировках «Монреаля».

21-летний хоккеист выбран «Монреалем» под общим 142-м номером в пятом раунде драфта НХЛ-2021.

– Ты принимал участие в тренировочных лагерях «Монреаля». Расскажи об этом опыте.

– Мне кажется, что это мечта любого хоккеиста – выйти на лед в форме клуба НХЛ, пусть даже и в тренировочном матче!

Просто неописуемо: играл в двусторонках против Ника Сузуки, Кирби Дака и Коула Кофилда – ребят, которых уже все знают как молодых звезд НХЛ.

Настоящие мастера, даже просто оказаться с ними на льду и покататься вместе – это уже неимоверный опыт и впечатления на всю жизнь! – сказал защитник «Спартака» Даниил Соболев.

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
в Спартак перешёл?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий