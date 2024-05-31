Форвард «Ак Барса» Терехов о Радулове и Шипачеве: «Трудно обойтись без таких профессионалов. Вадиму тяжело найти альтернативу в КХЛ»
Семен Терехов оценил возможные изменения в составе «Ак Барса».
– Что думаешь о возможном уходе из «Ак Барса» таких лидеров, как Александр Радулов и Вадим Шипачев? В нынешних реалиях возрастным игрокам тяжелее найти работу, да еще и со столь высокой зарплатой.
– Я читал новости. Что могу сказать – без таких профессионалов будет трудно обойтись.
Саня Радулов – настоящий лидер команды, самый работоспособный в играх и на тренировках. Своей бешеной самоотдачей он всем показывал пример того, как надо работать. И нас всех это подстегивало, мы старались тянуться за ним.
Вадим Шипачев – это светлая голова и за счет рук может многое сделать. Идет сейчас на рекорд Сергея Мозякина по очкам в КХЛ.
Таких игроков мало, и ему тяжело найти альтернативу в лиге. Но в любом случае это не нам решать.
– Про Радулова говорят, что он часто бывает строг в своих высказываниях. Так ли это?
– Да. Но это рабочие моменты.
В раздевалке обычно все спокойно обсуждаем, никаких обид и конфликтов, – сказал нападающий «Ак Барса» Семен Терехов.