Форвард «Ак Барса» Терехов о Радулове и Шипачеве: «Трудно обойтись без таких профессионалов. Вадиму тяжело найти альтернативу в КХЛ»

Семен Терехов оценил возможные изменения в составе «Ак Барса».

– Что думаешь о возможном уходе из «Ак Барса» таких лидеров, как и ? В нынешних реалиях возрастным игрокам тяжелее найти работу, да еще и со столь высокой зарплатой.

– Я читал новости. Что могу сказать – без таких профессионалов будет трудно обойтись.

Саня Радулов – настоящий лидер команды, самый работоспособный в играх и на тренировках. Своей бешеной самоотдачей он всем показывал пример того, как надо работать. И нас всех это подстегивало, мы старались тянуться за ним.

Вадим Шипачев – это светлая голова и за счет рук может многое сделать. Идет сейчас на рекорд Сергея Мозякина по очкам в .

Таких игроков мало, и ему тяжело найти альтернативу в лиге. Но в любом случае это не нам решать.

– Про Радулова говорят, что он часто бывает строг в своих высказываниях. Так ли это?

– Да. Но это рабочие моменты.

В раздевалке обычно все спокойно обсуждаем, никаких обид и конфликтов, – сказал нападающий « » .