Терехов о ЧМ-2024: «У Чехии было бы мало шансов при участии России и приезде полноценных энхаэловцев у Канады и США»

Семен Терехов прокомментировал победу сборной Чехии на ЧМ по хоккею.

выиграла золотые медали домашнего ЧМ-2024, обыграв команду Швейцарии (2:0) в финальном матче.

– Что скажешь про прошедший чемпионат мира? Удивила ли победа чехов?

– Если честно, больше нет, чем да. Правда, ЧМ ни одну игру не смотрел.

Думаю, у чехов было бы мало шансов, если бы в составе команд и США приехали полноценные энхаэловцы и при этом бы участвовала сборная России, – сказал нападающий « » .