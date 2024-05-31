Терехов о ЧМ-2024: «У Чехии было бы мало шансов при участии России и приезде полноценных энхаэловцев у Канады и США»

Теги Ак Барс Сборная Канады по хоккею с шайбой Сборная США по хоккею Сборная Чехии по хоккею НХЛ КХЛ ЧМ по хоккею Семен Терехов Хоккей

Семен Терехов прокомментировал победу сборной Чехии на ЧМ по хоккею.

Сборная Чехии выиграла золотые медали домашнего ЧМ-2024, обыграв команду Швейцарии (2:0) в финальном матче.

– Что скажешь про прошедший чемпионат мира? Удивила ли победа чехов?

– Если честно, больше нет, чем да. Правда, ЧМ ни одну игру не смотрел.

Думаю, у чехов было бы мало шансов, если бы в составе команд Канады и США приехали полноценные энхаэловцы и при этом бы участвовала сборная России, – сказал нападающий «Ак Барса» Семен Терехов.

16 комментариев
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так в таком случае у россии их бы тоже не было.
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Бы да ка бы. Надоели уже.
ЧМ прошёл на отлично, сколько бы вы не лаяли.
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Если бы да кабы как задолбали эти эксперты гадалки
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Ответ Maksmen1995
Бы да ка бы. Надоели уже. ЧМ прошёл на отлично, сколько бы вы не лаяли.
полностью согласен!!!
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Он шутит? У США была отличная команда, у Канады тоже неплохие игроки. Конечно, ЧМ без России слабее, но не настолько, чтобы не недооценивать победу Чехии.
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Господин Терехов зачем гадать на кофейной гуще!!!??? Во-первых, смотря кто повёз сборную!!! Я имею ввиду Роман Боумен или к примеру настоящий тренер Разин!!! Во-вторых, с Чехами мы всегда тяжело играли.. Причём любым составом!! А В-третьих чемпионат прошёл шикарно...
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Зачем спрашивать людей о ЧМ, если они его не смотрели? На хрена эти мнения? Тупизм какой-то. Кто вообще этот Терехов?
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Если бы, да кабы... Случилось то, что случилось!!!
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До след. ЧМ будут мусолить
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Состав в этом году был посильнее чем тот, который привезли на ЧМ 2021, когда Канада играючи взяла золото.
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караван идет как говорится
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Ответ Cbj Fan
Он шутит? У США была отличная команда, у Канады тоже неплохие игроки. Конечно, ЧМ без России слабее, но не настолько, чтобы не недооценивать победу Чехии.
Комментарий удален пользователем
Ответ Cbj Fan
Он шутит? У США была отличная команда, у Канады тоже неплохие игроки. Конечно, ЧМ без России слабее, но не настолько, чтобы не недооценивать победу Чехии.
Вы правы... Тем более, как болельщик Трактора я очень порадовался за Седлака
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Ответ Маша Шукшина
Комментарий удален пользователем
Ну, для того хватит открыть, например, элитепроспект и посмотреть составы. Он у вас не заблокирован.
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Ответ Cbj Fan
Он шутит? У США была отличная команда, у Канады тоже неплохие игроки. Конечно, ЧМ без России слабее, но не настолько, чтобы не недооценивать победу Чехии.
Да он сам толком в хоккей играть не умеет, откуда ему знать, тот ещё эксперт
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