Даллас – Эдмонтон: прогноз на пятый матч 1 июня 2024, НХЛ, плей-офф

Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (0), ТБ 5,5

Счет в серии 2 – 2 (2 : 3 2ОТ, 3 : 1, 5 : 3, 2 : 5)

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Финальные серии Западной и Восточной конференций это просто праздник для гурманов хоккея. Накануне «Флорида Пантерз» смогла сравнять счет в серии с «Нью-Йорк Рейнджерс», на следующий день то же самое произошло в серии «Даллас Старз» и «Эдмонтон Ойлерз». Таким образом впервые за последние двадцать лет мы станем свидетелями, как минимум, шести матчей в каждом финале. Не раз отмечалось, что на Западе команды играют всплесками, то одна владеет инициативой, то другая. С учетом четвертого матча произошел третий случай, когда одна из команд смогла отыграться проигрывая две шайбы по ходу матча. Игроки «Ойлерз» впоследствии признавались, что на второй домашний поединок они вышли словно сонными. Техасцы были лучше, активнее, больше атаковали, что вылилось в две заброшенные шайбы. Начало получилось для «нефтяников» обескураживающим. Не прошло и минуты со стартового вбрасывания, как Уайтт Джонстон после передачи Джейми Бенна забросил очередную уже девятую шайбу в нынешнем плей-офф.

Следом шикарную возможность увеличить преимущество своей команды упустил Роопе Хинтц, который вышел один в ноль, но не смог переиграть Стюарта Скиннера. То, что не получилось у Хинтца, сделал Эса Линделль. Финский защитник даже не бросал по воротам, а надеялся, что полет шайбы подправит Логан Станковен. Но этого не потребовалось, она отскочила в сетку от Дарнелла Нерса. Были у гостей еще моменты. Опасный бросок наносил Тайлер Сегин, но голкипер спас хозяев. «Эдмонтон Ойлерз» выглядели совершенно растерянными. Неизвестно, как бы события развивались дальше, если бы не бросок Кори Перри на 14-й минуте игры. Джейк Эттинджер среагировал, но отбил шайбу прямо на Райана Маклауда. Один гол удалось отквитать. Получается Крис Конблаух не зря включил Перри в состав на четвертый матч. Хоккеистам «Далласа» впору было пожалеть об упущенных возможностях, поскольку прошло еще две с лишним минуты, и «Ойлерз» сравняли счет похожим образом. На этот раз Эттинджер отбил бросок Конора Макдэвида прямо на Эвана Бушара.

Вскоре капитан «Эдмонтона» должен был выводить свою команду вперед. Во время единственного удаления у гостей «нефтяники» закружили такую карусель в зоне гостей, что Эттинджер потерял клюшку, которая осталась лежать на линии ворот. Однако бросок Макдэвида пришелся точно в нее, и шайба осталась в игре. Было очевидно, что произошел перелом. Если до первого гола канадцев счет бросков был 5 – 1 в пользу «Далласа», то по итогам первых 20 минут техасцы уступали 6 – 12. Во втором периоде все произошло стремительно. Сначала хозяева играя в меньшинстве убежали в контратаку, и Маттиас Янмарк-Нюлен с передачи Коннора Брауна отправил шайбу в пустой угол ворот. Как только команды оказались в равных составах, свое слово сказал Леон Драйзайтль, который прервал свое недолгое молчание в серии. В третьем периоде хозяева грамотно сыграли на удержание, а затем забросили пятую шайбу в пустые ворота. Теперь продолжение в Далласе. Букмекеры предлагают на пятую игру следующие коэффициенты.

победа «Даллас Старз» — от 2,27 (Olimpbet) до 2,30 (Бетсити, Pari)

победа «Эдмонтон Ойлерз» — от 2,69 (BetBoom) до 2,84 (Olimpbet)

Где смотреть пятый матч Даллас – Эдмонтон

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