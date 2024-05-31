Каменский о Кубке Стэнли: «В НХЛ нет фаворита – любой может выиграть. Хотелось бы победы команды, в которой есть ребята из России»

Валерий Каменский высказался о претендентах на Кубок Стэнли.

В полуфинальной серии плей-офф «Флорида» обыгрывает «Рейнджерс» со счетом 3-2. В противостоянии «Далласа» и «Эдмонтона» равенство – 2-2.

Во всех командах, кроме «Ойлерс», есть российские игроки.

«Остались четыре лучшие команды этого сезона. Все матчи обеих серий напряженные, никто не хочет проигрывать, поэтому и интересно следить.

Нет фаворита среди них. В НХЛ вообще нет фаворита, любая команда может выиграть.

Хотелось бы, чтобы победила та команда, в которой есть ребята из России. Было бы здорово. Будем надеяться, что так и будет», – сказал обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский.