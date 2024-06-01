Андрей Баландин: «Шедевры, самородки выходят из глубинки, надо развивать хоккей в провинции. Там люди не испорченные городом и цивилизацией» 

Андрей Баландин призвал развивать российский хоккей в провинции.

«Надо помогать развитию хоккея в глубинке, чтобы увидеть новых Панариных и других звезд. Артемий Панарин родом из Коркино, Игорь Варицкий – из Златоуста, Олег Знарок – из Усть-Катава. Илья Набоков, ставший самым ценным игроком Кубка Гагарина – из Каслей. Анатолий Чистяков, с которым я играл в « » – из Трехгорного. Валерий Константинович Белоусов – из Новоуральска, Свердловской области.

Много примеров, когда шедевры, самородки выходят из глубинки. Поэтому в периферии нужно развивать хоккей, там люди не испорченные городом и цивилизацией.

Мой дед и отец родились в Чесме, это казачья станица Челябинской области. Спасибо губернатору Алексею Текслеру, что там был запущен крытый каток. Стали появляться команды разных возрастов, запустили массовый прокат. В перспективе построить интернат для одаренных ребят. Там можно будет готовить игроков и для Челябинска, и для Магнитогорска.

Казаки – это надежная опора страны, и из них получаются хорошие спортсмены. Рядом поселок Светлый, откуда родом Алексей Кайгородов. Он построил там каток, где регулярно проводится первенство «Золотая шайба», – сказал бывший директор «Трактора».