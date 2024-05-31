Аркадий Дворкович: «Овечкин имеет все шансы обогнать Гретцки за полтора года. Он непросто входил в сезон, «Вашингтон» сильно поменялся»

Аркадий Дворкович высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

Капитан «Вашингтона» находится на втором месте по голам в регулярных чемпионатах в истории (853 шайбы), уступая лишь (894).

– Вы дружите с . Как вам его сезон?

– Саша непросто входил в сезон, команда поменялась сильно.

Нужно было притереться, должны были возникнуть новые связки.

Постепенно он вошел в ритм, набрал хороший темп и теперь имеет все шансы если не за один год, то за полтора, может быть, поставить уникальный рекорд, обогнав Уэйна Гретцки по голам, – сказал глава Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович.