Аркадий Дворкович: «Овечкин имеет все шансы обогнать Гретцки за полтора года. Он непросто входил в сезон, «Вашингтон» сильно поменялся»

Теги Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Аркадий Дворкович Матч ТВ Хоккей

Аркадий Дворкович высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

Капитан «Вашингтона» находится на втором месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

– Вы дружите с Александром Овечкиным. Как вам его сезон?

– Саша непросто входил в сезон, команда поменялась сильно.

Нужно было притереться, должны были возникнуть новые связки.

Постепенно он вошел в ритм, набрал хороший темп и теперь имеет все шансы если не за один год, то за полтора, может быть, поставить уникальный рекорд, обогнав Уэйна Гретцки по голам, – сказал глава Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович.

3 комментария
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Откуда аркашку вытащили
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Все эти разговоры и ожидания Александру только мешают, имхо. Ему удачи и здоровья!
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Занимался бы лучше шахматами.Про рекорды уж слишком много говорят.
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