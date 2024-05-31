Аркадий Дворкович: «Овечкин имеет все шансы обогнать Гретцки за полтора года. Он непросто входил в сезон, «Вашингтон» сильно поменялся»
Аркадий Дворкович высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.
Капитан «Вашингтона» находится на втором месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
– Вы дружите с Александром Овечкиным. Как вам его сезон?
– Саша непросто входил в сезон, команда поменялась сильно.
Нужно было притереться, должны были возникнуть новые связки.
Постепенно он вошел в ритм, набрал хороший темп и теперь имеет все шансы если не за один год, то за полтора, может быть, поставить уникальный рекорд, обогнав Уэйна Гретцки по голам, – сказал глава Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович.