Аркадий Дворкович: «Хоккеисты «Торонто» очень хотели заглянуть на турнир претендентов. Многие хотели подойти, передавали привет участникам»
Аркадий Дворкович заявил, что хоккеисты «Торонто» хотели прийти на турнир претендентов.
Турнир претендентов прошел в Торонто в апреле. Победителем стал 17‑летний представитель Индии Гукеш Доммараджу, который поборется за звание чемпиона мира с китайцем Дин Лижэнем.
– Как вы оцените итоги турнира претендентов в Торонто?
– Ян Непомнящий был очень близок к успеху. Но конкуренция высочайшая!
Индийская шахматная школа сейчас на подъеме, соревнование выиграл самый молодой шахматист – Гукеш Доммараджу. Ему 18 лет исполнилось уже после турнира.
Даже Фабиано Каруана не смог его обогнать. Ян оказал ему сопротивление в последнем туре. Но думаю, что Непомнящий все равно получил очень серьезный опыт.
Ян еще поборется за чемпионство в следующем цикле. Надеюсь на это! Непомнящий продолжает оставаться одним из лучших игроков.
Кстати, мы до последнего надеялись, что на турнир смогут прийти хоккеисты «Торонто». Они были на связи, очень хотели к нам заглянуть.
Но как раз в этот момент готовились к первому раунду плей‑офф – против «Бостона».
– Хоккеисты НХЛ любят шахматы?
– Да, реально. И многие хотели подойти на турнир. Передавали привет участникам, – сказал глава Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович.
40 канадских долларов не оказалось на билет?