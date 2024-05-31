Аркадий Дворкович: «Хоккеисты «Торонто» очень хотели заглянуть на турнир претендентов. Многие хотели подойти, передавали привет участникам»

Теги Торонто НХЛ Ян Непомнящий Аркадий Дворкович Фабиано Каруана Матч ТВ Гукеш Доммараджу Хоккей

Аркадий Дворкович заявил, что хоккеисты «Торонто» хотели прийти на турнир претендентов.

Турнир претендентов прошел в Торонто в апреле. Победителем стал 17‑летний представитель Индии Гукеш Доммараджу, который поборется за звание чемпиона мира с китайцем Дин Лижэнем.

– Как вы оцените итоги турнира претендентов в Торонто?

– Ян Непомнящий был очень близок к успеху. Но конкуренция высочайшая!

Индийская шахматная школа сейчас на подъеме, соревнование выиграл самый молодой шахматист – Гукеш Доммараджу. Ему 18 лет исполнилось уже после турнира.

Даже Фабиано Каруана не смог его обогнать. Ян оказал ему сопротивление в последнем туре. Но думаю, что Непомнящий все равно получил очень серьезный опыт.

Ян еще поборется за чемпионство в следующем цикле. Надеюсь на это! Непомнящий продолжает оставаться одним из лучших игроков.

Кстати, мы до последнего надеялись, что на турнир смогут прийти хоккеисты «Торонто». Они были на связи, очень хотели к нам заглянуть.

Но как раз в этот момент готовились к первому раунду плей‑офф – против «Бостона».

– Хоккеисты НХЛ любят шахматы?

– Да, реально. И многие хотели подойти на турнир. Передавали привет участникам, – сказал глава Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович.

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