Аркадий Дворкович: «Хоккеисты «Торонто» очень хотели заглянуть на турнир претендентов. Многие хотели подойти, передавали привет участникам»

Аркадий Дворкович заявил, что хоккеисты «Торонто» хотели прийти на турнир претендентов.

Турнир претендентов прошел в Торонто в апреле. Победителем стал 17‑летний представитель Индии Гукеш Доммараджу, который поборется за звание чемпиона мира с китайцем Дин Лижэнем.

– Как вы оцените итоги турнира претендентов в Торонто?

– Ян Непомнящий был очень близок к успеху. Но конкуренция высочайшая!

Индийская шахматная школа сейчас на подъеме, соревнование выиграл самый молодой шахматист – Гукеш Доммараджу. Ему 18 лет исполнилось уже после турнира.

Даже Фабиано Каруана не смог его обогнать. Ян оказал ему сопротивление в последнем туре. Но думаю, что Непомнящий все равно получил очень серьезный опыт.

Ян еще поборется за чемпионство в следующем цикле. Надеюсь на это! Непомнящий продолжает оставаться одним из лучших игроков.

Кстати, мы до последнего надеялись, что на турнир смогут прийти хоккеисты «Торонто». Они были на связи, очень хотели к нам заглянуть.

Но как раз в этот момент готовились к первому раунду плей‑офф – против «Бостона».

– Хоккеисты НХЛ любят шахматы?

– Да, реально. И многие хотели подойти на турнир. Передавали привет участникам, – сказал глава Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович.